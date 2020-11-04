Bakan Selçuk Okulların çarşı ve sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk - Son Dakika

Bakan Selçuk Okulların çarşı ve sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk

04.11.2020 17:27
Bakan Selçuk Okulların çarşı ve sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Okulların tatil yerlerinden, çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Okulların tatil yerlerinden, çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk dedi.Gaziantep'te, 'Okulum Temiz Projesi' sertifika töreni Akkent Kongre merkezinde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın telekonferans yöntemiyle katıldığı törene Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, okul müdürleri ve öğretmenler de yer aldı.Okulların tatil yerlerinden, sokaktan, çarşı ve pazar yerlerinden daha güvenli olduğunu ispat etmek için fırsatlarının olduğunu ifade eden Ziya Selçuk, şöyle konuştuBizim koronavirüs süresince yaptığımız her işin bir simülasyona, modellemeye bağlı olduğunu analizler yaparak bu işleri yaptığımızı hususen belirtmek isterim. Tek bir çocuğumuzun, öğretmenimizin zarar görmesi bizi yaralar. Bundan dolayı adım adım öğretmenlerimizi ile birlikte 'Okulum Temiz' projesini yürütüyoruz. Denetmenlerimiz okulları tek tek dolaşıp her okulun durumuna bakıp, gereken neyse bunları yapıyorlar. Çok büyük emek veriyorlar. Bu işi nasıl daha iyi yaparız diye görüşüyoruz. Salgının yükselişte olduğu bu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların tatil yerlerinden, sokaktan, çarşı ve pazar yerlerinden niye daha güvenli olduğunu ispat etmek için fırsatımız oldu. Okulum temiz belgesini öğrencilere, öğretmenlere, servisçilere, kantincilere yolu okuldan geçen geçmeyen herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Okullarla ilgili velilerimizin beklentisini çok daha yüksek seviyede karşılayacak noktaya geleceğiz. Biz okullar açılırsa velilerin yüzde 34 oranında katılım göstereceği söylendi. Ama yüzde 80'leri aşan bir katılım var.VARANK HİJYEN ŞARTLARININ GELİŞTİRİLMESİ, ENFEKSİYON ÖNLEME VE KONTROL KILAVUZUNU HAZIRLADIKSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise bakanlık olarak 'Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu' hazırladıklarını ve bu kılavuzun diğer sektörlerde de büyük ilgi gördüğünü belirterek, şöyle konuştuKoronavirüs salgını sonrası Sanayi ve Teknoloji bakanlığı olarak etkin çözümler geliştirmeye odaklandık. Türk Standartları Enstitümüz aracılığıyla da günlük hayata doğrudan dokunan yenilikçi işlere imza attık. Değişen şartlara göre ihtiyaçları hızlıca tespit ettik, çözüm önerileri geliştirdik. Bu sayede de pek çok vizyoner uygulamayı zaman kaybetmeksizin hayata geçirdik. İlk aşamada üretim tesisleri için alınması gereken tedbirleri belirledik. Sanayi kuruluşlarımız için Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nu yayımladık. Kılavuzda yer alan standartları sağlayan ve süreçlerini buna uygun yürüten işletmeleri bize başvurmaları halinde denetliyoruz. Denetimi başarıyla geçen firmalara da Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi veriyoruz. Sanayi için başlattığımız bu politika, diğer sektörlerde de büyük ilgi gördü. Biz de kılavuza yeni alanlar ekleyip turizm ve hizmetler sektörlerini çalışmalarımıza dahil ettik. Bakanlığımız iş birliği içinde çalıştı ve eğitim kurumlarına yönelik Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunu hazırladık. Kılavuzda okula girişte hangi kontrollerin yapılacağı, sınıflarda sıra dizilimi ve yerleşim planı detayları, havalandırmanın nasıl sağlanacağı, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında, uygun alanın belirlenip ilgili kişilerin izole edilmesi gibi farklı konularda kuralları belirledik. Servisler, derslikler, oyun alanları, laboratuvarlar, öğretmen odaları ve yemekhaneler gibi tüm yerlerde hijyenik koşulların sağlanıp planlı olarak sürdürülmesini amaçladık. Uygulamaya geçen devlet okulları Milli Eğitim Bakanlığımıza, özel okullarsa TSE'ye başvurdular. Ekiplerimiz bu okulları yerinde denetleyip kontrol ve belgelendirmesini yaptılar. Uygulama aşamasını başarıyla geçen okulları da 'Okulum Temiz' belgesiyle belgelendirmeye başladık.

Konuşmaların ardından denetimden geçen okulların müdürlerine 'Okulum Temiz Projesi' kapsamında sertifikaları verildi.


Mustafa Varank, Ziya Selçuk, Pazar, Atama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk Okulların çarşı ve sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Barcelona, oyuncuların indirime gitmemesi halinde iflas edebilir Son Dakika: Azerbaycan, Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki savaş uçağını düşürdü, 7 köy işgalden kurtarıldı Doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen koca, sosyal medyada infial yarattı Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi ABD'nin yeni başkanını belirleyecek kritik 2 eyalette son durum Sağlık kontrolüne getirildiği hastanenin cam kapılarını tekmeledi, sağlık çalışanlarına korku dolu anlar yaşattı 34 vatandaşımıza mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden'ın yaptığı gaf dünyanın ağzına sakız oldu
İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti         
17:03
Altının kilogramı 517 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 517 bin 500 liraya geriledi         
16:53
İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı         
16:36
Palamudun tahtını alan hamsi kilosu 20 TL'den kapış kapış satılıyor Palamudun tahtını alan hamsi kilosu 20 TL'den kapış kapış satılıyor         
16:16
Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor         
16:07
Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü         
15:35
Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: HDP'ye alternatif bir Kürt partisi kurdurmak için harekete geçtiler Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: HDP'ye alternatif bir Kürt partisi kurdurmak için harekete geçtiler         
15:17
Emrah Apartmanı'ndan Yılmaz Erbek Apartmanı'na taşınan emekli astsubay, depremde yaşamını yitirdi Emrah Apartmanı'ndan Yılmaz Erbek Apartmanı'na taşınan emekli astsubay, depremde yaşamını yitirdi         
15:01
FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi         
14:29
Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi: 60 yaş üstü, hamile ve hastalar idari izinli sayılacak, sanayi çalışanları 7.00'de iş başı yapacak Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi: 60 yaş üstü, hamile ve hastalar idari izinli sayılacak, sanayi çalışanları 7.00'de iş başı yapacak         
14:18
Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı         
14:17
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Minik Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı Minik Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı         
13:34
Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü         
12:43
Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et         
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 17:31:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Selçuk Okulların çarşı ve sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei