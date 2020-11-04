Bakan Selçuk: "Okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk" - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk"
04.11.2020 12:28
Katılımcılardan görüntüler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un video konferansla konuşması GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank telekonferans yönetimiyle Gaziantep'teki "Okulum Temiz Projesi" sertifika törenine katıldı.
Katılımcılardan görüntüler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un video konferansla konuşması GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank telekonferans yönetimiyle Gaziantep'teki "Okulum Temiz Projesi" sertifika törenine katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk."
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