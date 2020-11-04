Bakan Selçuk: "Okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk" - Son Dakika

Katılımcılardan görüntüler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un video konferansla konuşması GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank telekonferans yönetimiyle Gaziantep'teki "Okulum Temiz Projesi" sertifika törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk."