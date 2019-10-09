Bakan Selçuk: "(OSTİM Teknik Üniversitesi) Bu üniversitenin Türkiye'ye olan mesajını çok...
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, OSTİM Teknik Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:17 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, OSTİM Teknik Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. (4)
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