Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk Oyunu Kullandı

Bakan Selçuk Oyunu Kullandı

41 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Biz, ülkemizin basiretine ve ferasetine her zaman güvendik, güvenmeye de devam ediyoruz.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Biz, ülkemizin basiretine ve ferasetine her zaman güvendik, güvenmeye de devam ediyoruz." dedi.

Bakan Selçuk ve eşi Aydın Selçuk, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Karakusunlar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 4256 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Selçuk, seçim sonuçlarının hem Ankara'ya hem de Türkiye'ye "hayırlı olması" dileğinde bulundu.

Selçuk, "Biz, ülkemizin basiretine ve ferasetine her zaman güvendik, güvenmeye de devam ediyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:40 Kaynak: AA

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