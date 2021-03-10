Bakan Selçuk, Özel Çocuklara Özel Materyaller programına katıldı (2) - Son Dakika

Bakan Selçuk, Özel Çocuklara Özel Materyaller programına katıldı (2)
10.03.2021 10:50
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un materyalleri incelemesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un tırın şoförüyle konuşması Tırların uğurlanması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Özel Çocuklara Özel Materyaller programına katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un materyalleri incelemesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un tırın şoförüyle konuşması
Tırların uğurlanması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Özel Çocuklara Özel Materyaller programına katıldı. (2)
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