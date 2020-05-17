Bakan Selçuk, özel gereksinimli öğrencilerin aileleriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika

Bakan Selçuk, özel gereksinimli öğrencilerin aileleriyle buluştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel eğitim alanında, öğretmenlerin yeni yaklaşımlara uyum sağlaması, çocukların uyumu ile ilgili çok büyük hazırlıklar yaptıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, özel gereksinimli öğrencilerin aileleriyle buluştu Açıklaması, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel eğitim alanında, öğretmenlerin yeni yaklaşımlara uyum sağlaması, çocukların uyumu ile ilgili çok büyük hazırlıklar yaptıklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk, özel gereksinimli öğrencilerin velileri ile video konferans aracılığıyla bir araya geldi.

Aileler, hem salgın sürecine hem de sonrasına ilişkin önerilerini iletti. Okullarını, öğretmenlerini çok özleyen çocuklar da Selçuk'tan bazı isteklerde bulundu.

Türkiye'nin dört bir yanındaki özel çocukların ebeveynlerinin katıldığı toplantıda, aileler isteklerini, sıkıntılarını, umutlarını Bakan Selçuk ile paylaştı.


"Hepiniz çok özel çocuklarla, çok özel bir hayatı yaşıyorsunuz." diyerek sözlerine başlayan Bakan Selçuk, ailelerin yaşantısını kolaylaştırabilmek, özel çocukların daha iyi eğitim hizmeti alabilmesini sağlamak için ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini ifade etti.


Özel gereksinimli çocuklar için bugüne kadar birçok yayının paylaşıldığını, "Özelim Eğitimdeyim" adlı bir mobil uygulamanın hayata geçirildiğini, TRT EBA TV'de özel eğitim kapsamındaki çocuklar için ayrı bir kuşak hazırlandığını hatırlatan Selçuk, "Özel Çocuklarımızla Eğlenceli Etkinlikler Takvimi" adlı kitabı da ilk kez velilere gösterdi.


"Ödevimizi almak için bu toplantıları yapıyoruz"

"Salgın süreci sonrasında özel çocukların eğitim ihtiyaçlarına ilişkin büyük bir çalıştay hazırlığının sürdürüldüğünü" bildiren Bakan Selçuk, normalleşme sürecinde okula uyumu kolaylaştırmak için yaptıkları planlamalar konusunda, şöyle konuştu:

"Özel eğitim alanında, öğretmenlerimizin yeni yaklaşımlara uyum sağlaması ile ilgili çocuklarımızın uyumu ile ilgili çok büyük hazırlıklarımız var. Dünya çapında akademisyenlerle çalışıyoruz. Görüş alışverişi yapıyoruz. Bürokratlarımız, yöneticilerimiz bize bu konudaki ihtiyaçları aktarıyorlar ama bir de doğrudan doğruya anne babalarla görüşelim istedik. Söylediklerinizi nasıl hayata geçirebiliriz, ödevimizi alalım diye bu toplantıları yapıyoruz."

"Çocuklarımızın sağlıklarıyla ilgili sorunlara yol açmak istemeyiz"

Evde kalma sürecinin özel çocuklar için daha zorlu geçtiğini aktaran anne ve babalar, bu dönemde öğretmenlerinin kendilerini yalnız bırakmadığını, farklı materyaller ve birebir destekle sürecin yürüdüğünü anlattı.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin okulların açılış takvimi ile aynı olup olmayacağı da gelen sorular arasında yer aldı. Bakan Selçuk, burada önemli noktanın sınıflara güvenli ve risksiz bir geri dönüş olduğunun altını çizdi. Selçuk, "Çocuklarımıza eğitim verelim derken sağlıklarıyla ilgili sorunlara yol açmak istemeyiz." dedi.

Tüm gün "okulu açacak mısınız?" sorusunu soruyor

Etkinlik kapsamında baba Mehmet İlkim önerilerini anlatırken, oğlu İbrahim bir an olsun gözlerini Bakan Selçuk'tan ayırmadı. İbrahim İlkim, kendisine nasıl olduğunu soran Selçuk'a "Okulu açacak mısınız?" diye sordu. İbrahim'in tüm gün boyunca aynı soruyu sorduğunu aktaran baba İlkim, "Yatıp kalkıp okul diyor. Çok özledi." diye konuştu.


Sakarya'da anne ve babasıyla bilgisayar karşısında bulunan paralimpik tekvando dünya üçüncülüğü ve Avrupa şampiyonluğu olan Fahrettin Karabağ da madalyalarını Bakan Selçuk'a gösterdi. Karabağ, büyük bir mutlulukla yaptığı çalışmalarda kendisine destek olan antrenörüne, öğretmenlerine teşekkür etti.

Bakan Selçuk, "Dünya çapında, Avrupa çapında büyük işler yapmışsın. Asıl ben millet adına sana özel teşekkür ediyorum. Senin hatırın için her şeyi yaparım." diye yanıt verdi.


Buluşmada aileler ve çocuklar sayesinde pek çok şey öğrendiğini belirten Selçuk, "Salgın sonrasında mümkün olan en kısa zamanda düzenlenecek çalıştayla birlikte özel çocukların eğitimi konusunda daha fazla işler yapmak için huzurunuzda söz veriyorum." ifadesini kullandı.

Ziya Selçuk, Selçuk, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 01:08 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk, özel gereksinimli öğrencilerin aileleriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı "Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz! 5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen "Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu 61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı 67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi         
19:27
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti         
19:14
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek         
18:48
Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı         
18:38
Yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan adam, hurda otomobilin içinde ölü bulundu Yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan adam, hurda otomobilin içinde ölü bulundu         
18:15
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz         
18:14
Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor         
17:35
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı         
17:35
Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum         
17:23
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu         
17:21
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız         
17:18
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti         
17:17
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı         
17:05
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı         
17:03
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor         
16:35
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım? Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?         
16:26
'Hepimiz balonuz' diyen Hatice, havuz başında mini şortlu paylaşım yaptı 'Hepimiz balonuz' diyen Hatice, havuz başında mini şortlu paylaşım yaptı         
16:25
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli         
16:07
Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey         
16:06
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı         
16:00
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor         
15:45
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım         
15:44
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz         
15:29
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor         
15:15
İsveç'te yaşayan bir göçmen, 17 yaşındaki kızın başını keserek vücudunu parçalara ayırdı İsveç'te yaşayan bir göçmen, 17 yaşındaki kızın başını keserek vücudunu parçalara ayırdı         
14:50
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım         
14:39
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi         
14:29
"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı         
14:18
6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi 6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi         
14:15
Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben geldim Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben geldim         
14:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2020 19:39:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Selçuk, özel gereksinimli öğrencilerin aileleriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]