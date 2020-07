Bakan Selçuk: Özel öğrencilerimizi her anlamada desteklemek kutsal bir vazife - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen resim yarışmasının sergi açılışında, "Bakanlık olarak özel öğrencilerimizi her anlamada desteklemek ve onların geleceğe daha emin adımlarla yürümesini sağlamak, şahsım ve bakanlığım adına kutsal bir vazifedir" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Selçuk'un 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle özel öğrencilerin katılımıyla 81 ilde düzenlenen resim yarışmasında, her ilde birinci olan eserlerin sergilendiği sergiyi açtı. Bakan Selçuk, bakanlık merkez binada gerçekleştirilen serginin açılışında yaptığı konuşmada, çok özel bir günün anısına gerçekleştirilen resim yarışmasında özel öğrencilerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Türk milletinin 15 Temmuz'da verdiği mücadelenin ardından kazanılan demokrasi zaferinin dördüncü yıl dönümünü büyük bir gururla andıklarını belirten Bakan Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak okullarımızda gerek ders içi gerek ders dışı faaliyetlerle bu kutlu günün öğrencilerimiz tarafından daha iyi anlaşılması ve en önemlisi ders çıkarılması gayreti içindeyiz" dedi.

'KUTSAL BİR VAZİFE'

Çocukların demokrasi bilincinin gelişimi için çaba gösterdiklerini ifade eden Bakan Selçuk, "Bu çabanın ailede ve toplumumuzda bir karşılığı olmalıdır. Bu bağlamda çocuklarımızın demokrasi algısının her mecrada, çocuklarımızın olduğu her yerde, desteklenmesi bizler için kıymetlidir" değerlendirmesini yaptı. Resim sergisinde özel öğrencilerin ortaya koyduğu eserlerin önemine işaret eden Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak özel öğrencilerimizi her anlamada desteklemek ve onların geleceğe daha emin adımlarla yürümesini sağlamak, şahsım ve bakanlığım adına kutsal bir vazifedir" diye konuştu.

Bakanlık olarak eğitimde adalet temelli bir yaklaşımı güçlendirmek için hayata dezavantajlarla devam eden çocuklara sahip çıkmayı öncelikleri arasında yer aldığını belirten Bakan Selçuk, "Özel çocuklarımız için 2023 Eğitim Vizyonu'nda yapacak olduğumuz çalışmaların her bir bireyin hakkını eşit şekilde koruma ve hakkı sahibine teslim etme bakış açısıyla işe başlamıştık. Bu perspektifle birçok çalışmayı öğrencilerimizin daha kaliteli eğitim almaları için özveriyle gerçekleştiriyoruz" ifadesini kullandı.