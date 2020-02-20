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Bakan Selçuk: "Özel okul açma standartlarını yükseltmek istiyoruz"
6 saat önce
AA Editör Masası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:21 Kaynak: AA
AA Editör Masası
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (6)
Bakan Selçuk: "Özel okul açma standartlarını yükseltmek istiyoruz. Bir kısmı kanuni düzenleme gerektiriyor. Bununla ilgili Meclisteki süreç devam ediyor."
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