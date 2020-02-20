Bakan Selçuk: "Özel okul açma standartlarını yükseltmek istiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Özel okul açma standartlarını yükseltmek istiyoruz' - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Özel okul açma standartlarını yükseltmek istiyoruz"

6 saat önce

AA Editör Masası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

AA Editör Masası

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (6)

Bakan Selçuk: "Özel okul açma standartlarını yükseltmek istiyoruz. Bir kısmı kanuni düzenleme gerektiriyor. Bununla ilgili Meclisteki süreç devam ediyor."

Bakan Selçuk: Özel okul açma standartlarını yükseltmek istiyoruz

Anadolu Ajansı, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:21 Kaynak: AA
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