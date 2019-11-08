Bakan Selçuk: "Özel sektörde işe yerleştirilen kadın sayısında 100 kat artış oldu"

"2019'un ilk 10 ayında 418 bin kadını özel sektörde işe yerleştirdik"

"17 yıl önce İŞKUR aracılığıyla özel sektörde işe yerleştirme sayısı sadece 25 bin"

"Ekim ayı sonunda bu rakamın 1.3 milyona ulaştığını görmekteyiz. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 30'luk bir işe yerleştirme sayısında artışa tekabül etmekte"

"İstihdama sağladığımız bu destek bazı çevrelerce sık sık eleştirilmekte"

"Fonun işveren lehine kullanıldığı, işçi lehine kullanılmadığı konusunda iddialar bulunmakta"

"İşsizlik Fonu yapısı gereği, devletin, işçinin ve işverenin ortak fonudur"

"İstihdam teşviklerimizin ön şartı, zaten öncelikli olarak istihdamı korumak ve istihdamı artırmak olarak belirtilmiştir"

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2002 yılında özel sektörde işe yerleştirilen kadın sayısı 4 bin 500 iken 2019'un ilk 10 ayında 418 bin kadını işe yerleştirdik. Biz bu rakamı 450 bin rakamına tamamlayacağımıza inanıyoruz. Bu da 2002 yılına kıyasla tam 100 kat artış demek oluyor" dedi.

Türkiye İş Kurumu 10. Genel Kurulu, Aile çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla başladı. Meyra Palace Otel'de gerçekleşen genel Kurula Selçuk'un yanısıra, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Soner Can Tufanoğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve çok sayıda davetli katıldı. Programda divan kurulu oluşturulduktan sonra, çalışma komisyonu seçildi.

'Teşviklerin şartı istihdamı korumak ve artırmak'

Genel kurulda konuşan Bakan Selçuk, istihdama sağladıkları desteklerin bazı çevrelerce sık sık eleştirildiğini, fonun işveren lehine kullanıldığı, işçi lehine kullanılmadığı konusunda iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "İşsizlik fonu yapısı gereği, devletin, işçinin ve işverenin ortak fonudur. Milletimizin refahı, ülkemizin büyümesi için istihdamın desteklenmesine yönelik faydaları olan bir fondur. Yine işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşan İŞKUR Yönetim Kurulu, işsizlik sigorta fonuna dair bütün bu kararlar bütün bu sosyal tarafların işbirliğinde alınır. Dolayısıyla istihdam teşviklerimizin ön şartı, zaten öncelikli olarak istihdamı korumak ve istihdamı artırmak olarak belirtilmiştir" dedi.

'430 bin gencimizi özel sektörde işe yerleştirdik'

17 yıl önce İŞKUR aracılığıyla özel sektörde işe yerleştirme sayısının sadece 25 bin olduğunu kaydeden Selçuk, bu yıl Ekim ayı sonunda bu rakamın 1,3 milyona ulaştığını söyledi. Selçuk, "Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 30'luk bir işe yerleştirme sayısında artışa tekabül etmekte" dedi.

"2019'un ilk 10 ayında 418 bin kadını özel sektörde işe yerleştirdik"

Özel hedef gruplarına yönelik işe yerleştirme rakamlarına ilişkin bilgi veren Selçuk, İŞKUR aracılığıyla özel sektörde işe yerleştirilen kadın sayısının 100 kat arttığını belirterek, "2002'de özel sektörde İŞKUR aracılığıyla işe yerleşen genç sayısı sadece 4 binlerdeyken sadece 2019'un sadece ilk 10 ayında 430 bini aşkın gencimizi özel sektörde işe yerleştirdik. 2002 yılında özel sektörde işe yerleştirilen kadın sayısı 4 bin 500 iken 2019'un ilk 10 ayında 418 bin kadını özel sektörde işe yerleştirdik. Biz bu rakamı 450 bin rakamına tamamlayacağımıza inanıyoruz. Bu da 2002 yılına kıyasla tam 100 kat artış demek oluyor" dedi.

"İşe yerleştirme rakamları bir milyon 240 binlere taşınmıştır"

Genel Kurulun faydalı ve hayırlı olması temennisinde bulunan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ise iş gücü piyasası verileriyle çalışan paydaşların talep ve istekleri ön plana koyarak çalıştıklarını ifade ederek, 82 milyonun başarısından bahsediyoruz. İşsizlikle mücadele ve iştihamı artırma noktasındaki çalışmalar hepimizin, çalışmalarının neticesidir. Türkiye'nin sizlerin ve bizlerin başarısını ortaya koyan ikinci bir kurumu ortaya koymak mümkün değildir.

Geleceğe dair vizyonumuz hedeflerimiz geniş. Sadece iş gücü piyasasına yeni elaman yetiştirmenin gayreti içinde değil, çalışanlarında becerilerini, mesleki eğitimlerini vermek durumunda olduğumuz bir süreci yaşıyoruz. Gelişmiş tüm dünya ülkelerine bakıldığında aktif ve pasif programlarıyla bir dengeyi gözeterek insanları işte tutmayı amaçlamaktadır. İşsiz kalmasın diye vasıf ve nitelik kazandırmaktadır. Bizim politikalarımız aktif ve verimli politikalardır. İşe yerleştirme rakamları bir milyon 240 binlere taşınmıştır. Daha fazla istihdam için daha fazla iş birliğini dikkate alıyoruz" dedi.