Bakan Selçuk: "(Özel sınıf açıldığı iddiaları) Gereken soruşturmalar yapılıyor"
42 dakika önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:03 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması
ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Tanıtım Toplantısı'na katıldı. (3)
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