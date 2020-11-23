Bakan Selçuk: "Ara tatilin ardından bir kez daha ekran karşısında ders başı yapıyoruz" - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Ara tatilin ardından bir kez daha ekran karşısında ders başı yapıyoruz"

23.11.2020 10:52
Bakan Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir haftalık ara tatilin ardından bir kez daha ekran karşısında ders başı yapıldığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir haftalık ara tatilin ardından bir kez daha ekran karşısında ders başı yapıldığını belirtti.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bir haftalık ara tatilin ardından bir kez daha ekran karşısında ders başı yapıyoruz. Okullarda buluşacağımız günlerimiz olacak eskisi gibi, özlediğimiz her şeye yeniden kavuşacağız. Şimdi az daha sabır, çok daha dikkat, çok daha tedbir."

Bakan Selçuk: Ara tatilin ardından bir kez daha ekran karşısında ders başı yapıyoruz

Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Ara tatilin ardından bir kez daha ekran karşısında ders başı yapıyoruz' - Son Dakika


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