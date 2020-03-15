Bakan Selçuk, paylaştığı çoban fotoğrafıyla, mesaj verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk, paylaştığı çoban fotoğrafıyla, mesaj verdi - Son Dakika

Bakan Selçuk, paylaştığı çoban fotoğrafıyla, mesaj verdi

6 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hayvanlarını otlatan çobanın fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşarak, "Okula ara verdik, ancak karantinada değiliz. Köyler, dağlar, ormanlar, hiç bulamazsanız ağaçların altı bizi bekliyor" açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk, paylaştığı çoban fotoğrafıyla, mesaj verdi, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hayvanlarını otlatan çobanın fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşarak, "Okula ara verdik, ancak karantinada değiliz. Köyler, dağlar, ormanlar, hiç bulamazsanız ağaçların altı bizi bekliyor" açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından, hayvanlarını otlatan çobanın fotoğrafını paylaşarak açıklama yaptı. Bakan Selçuk açıklamasında, "Okula ara verdik, ancak karantinada değiliz. Köyler, dağlar, ormanlar, hiç bulamazsanız ağaçların altı bizi bekliyor. Bu fotoğrafı sabah çektim. Bu olmaz, bir arı kovanı olur, o olmaz bir kuş uçuşu olur. İyileşmek ve sakinleşmek için hepimizin görmeye, duymaya ihtiyacı var" ifadelerine yer verdi.


Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:22 Kaynak: DHA
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