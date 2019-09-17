Bakan selçuk, pilot il seçilen van'da öğrencilere yemek dağıttı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Van Atatürk Anadolu Lisesi yemekhanesinde aşçı önlüğü ile yemek kazanlarının başına geçip, öğrencilere yemek dağıtımı yaptı. Bakan Selçuk, taşımalı eğitim gören öğrenciler için öğretmen evlerinde yapılan yemek dağıtımının ilkini, pilot il seçilen Van'dan başlattıklarını belirterek, "Van'da pilot bir çalışma başlattık. 12 öğretmen evimizde, 340 okulumuzdaki 51 bin öğrencimize her gün sıcak yemek veriliyor. Yemeklerimizin kalitesi, hijyeniği konusunda çok hassas davranıyoruz ve bu projenin bütün Türkiye'ye yayılması konusunda da bazı çalışmalar sürdürüyoruz" dedi.Van'a dün akşam saatlerinde gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün sabah saatlerinde Edremit ilçesindeki bir kahvaltı salonunda millletvekileri, hayırsever iş insanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Van ve ilçelerinde eğitime katkı sunan hayırseverlere plaket verip, katkılarından dolayı teşekkür eden Bakan Selçuk'a Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, ilçe milli eğitim müdürleri de eşlik etti. Bakan Selçuk, daha sonra Van YYÜ Cengiz Andiç Konferans Salonu'nda düzenlenen '2023 Eğitim Vizyonu Bağlamında Eğitim Değerlendirme ve Geliştirme' zirvesine katıldı.İLK UYGULAMA PİLOT İL VAN'DAN BAŞLATILDIBakan Selçuk daha sonra taşımalı eğitim gören öğrenciler için öğretmen evlerinde yapılan yemek dağıtımının ilkini gerçekleştirmek üzere Van Atatürk Anadolu Lisesi"ne geçti. Okulun müze, proje ve müzik sınıflarını ziyaret eden Bakan Selçuk, öğrencilerin seslendirdiği şarkıları ilgiyle dinledi. Ardından Selçuk, Vali Bilmez ile birlikte, aşçı önlüklerini giydikten sonra, okulun pansiyonundaki yemekhanede, yemek kazanlarının başına geçip, öğrencilere yemek dağıtımı yaptı.ÖĞRENCİLERE SADECE YEMEK DEĞİL, SEVGİYİ DE DAĞITIYORUZBakan Selçuk, tüm Türkiye'de özellikle taşımalı eğitim gören öğrencilerin sıcak yemek yemelerini çok önemsediklerini belirterek, "Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı olarak Van'da pilot bir çalışma başlattık. 12 öğretmen evimiz, 340 okulumuzdaki yaklaşık 51 bin öğrencimize her gün sıcak yemek veriliyor. Yemeklerimizin kalitesi, yemeklerimizin hijyenik olması konusunda çok hassas davranıyoruz ve bu projenin bütün Türkiye'ye yayılması konusunda da bazı çalışmalar sürdürüyoruz. Bu anlamda öğrencilerimizin öğle yemeklerini okulda yemelerini giderek kapsamı genişleyen bir çalışmaya doğru da dönüşeceğini düşünüyoruz. Ben burada bu çalışmayı yürüten arkadaşlarımıza, sayın valimiz başta olmak üzere, bütün emeği geçen çalışan arkadaşlarımıza, yöneticilere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Burada sadece yemek dağıtılmıyor. Aynı sevgi dağıtılıyor. Bu bakımdan da öğrencilerimizin gözlerindeki pırıltıyı görmekten büyük memnuniyet duyduğumu dile getirmek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.Ardında Valilik binasına geçen Bakan Selçuk, burada okul müdürleriyle biraraya gelerek 'İl Değerlendirme Toplantısına' katıldı. Bakan Selçuk valilik şeref defterini imzaladıktan sonra kente yaptığı ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulundu.VAN'IN EĞİTİM MESELELERİ MASAYA YATIRILDIBakan Selçuk, Van'ın eğitim meselelerini masaya yatırdıklarını ifade ederek şöyle konuştu:"Bugün Van ilimizi arkadaşlarımızla beraber ziyaret ediyoruz. Bu ziyaret Van ilimizin eğitim kalitesinin göstergelerinin nasıl yükseltileceği, eğitim problemlerinin nasıl çözüm yollarının geliştirileceği konusunda bir ziyaret. Sayın valimiz başta olmak üzere bütün yetkili arkadaşlarımızla hep beraber, burada Van'ın eğitimi ile alakalı meseleleri masaya yatırmak için bulunuyoruz. Bugün yaptığımız çeşitli toplantılar da bunun bir işareti olarak görülebilir. Hayırseverlerimizin şimdiye kadar yapmış olduğu bir takım hayırlardan dolayı, kendilerine teşekkür etme fırsatımız oldu. İş dünyasından insanlarımızla birlikte değerlendirme yapma imkanımız oldu. Şehrimizin sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya gelip bazı değerlendirmelerde bulunduk. İnşallah bundan sonraki kısımda da ilin eğitim haritasının, eğitim göstergelerinin değerledirilmesi için yeni bir toplantı düzenleyeceğiz. Öğretmen ve okul müdürlerimizle bir araya geleceğiz. Bu arada üniversitemiz de 2023 eğitim vizyonunun değerlendirilmesine ilişkin yapılan çok yararlı bir çalışmanın da içinde bulunup, bunu gerçekleştiren arkadaşlarla değerlendirme fırsatı bulduk. Ben bugüne kadar bir çok il ziyaretinde bulundum. Diğer bütün illerimizde olduğu gibi Van'da da meseleleri yerinde görüp, akabinde çözüm yolları konusunda ortak fikir geliştirme, ortak kararlar alma imkanı bulduğumuzu söyleyebilirim."Van Devlet Tiyatroları'ndaki 'Ziya Öğretmen ile eğitim çalışmaları' toplatısı ile AK Parti Van İl Başkanlığı'ndaki toplantılara katılacak olan Bakan Selçuk'un, akşam yemeğinin ardından da kentten ayrılacağı belirtildi.



