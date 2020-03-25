Bakan Selçuk: Sağlık çalışanlarının koruyucu yüz siperi, BİLSEM'e giden gençlerden - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: Sağlık çalışanlarının koruyucu yüz siperi, BİLSEM'e giden gençlerden - Son Dakika

Bakan Selçuk: Sağlık çalışanlarının koruyucu yüz siperi, BİLSEM'e giden gençlerden

6 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç duyulan birçok malzemeyi üreten meslek liseli gençlerimize BİLSEM'ler de katılıyor.

Bakan Selçuk: Sağlık çalışanlarının koruyucu yüz siperi, BİLSEM'e giden gençlerden, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç duyulan birçok malzemeyi üreten meslek liseli gençlerimize BİLSEM'ler de katılıyor. Sağlık çalışanlarının koruyucu yüz siperi, Bilim ve Sanat Merkezine (BİLSEM) giden gençlerden" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; koronavirüs önlemlerine katkı amacıyla temizlik ürünleri, maske, tulum, önlük ve tek kullanımlık çatal bıçak üretimi yapan meslek liselerine BİLSEM'den destek geldi. BİLSEM'ler de üretim sürecine dahil edildi. Özellikle sağlık çalışanları için büyük önem taşıyan yüz koruyucu siperlerin üretiminde sıkıntılar yaşanması üzerine, BİLSEM'lerde yüz koruyucu siper üretimine başladı. Yüz koruyucu siperin üretilmesi için gerekli tasarım çalışmaları yapılarak ve altyapı destekleri sağlanarak BİLSEM'lerde 3-D yazıcılarla yüz koruyucu siper prototip üretimi yapıldı. Bu üretim sürecinde yaklaşık 2 saatte 1 yüz koruyucu siper üretilebildiği belirtildi.

AYDA 30 BİN KORUYUCU SİPER ÜRETİLECEK

150 BİLSEM'de bulunan 3 boyutlu yazıcılar ile günlük bin yüz koruyucu siper üretimiyle ayda 30 bin yüz koruyucu siper üretmek hedefleniyor. Böylece yüz koruyucu siper konusunda yaşanan temin sıkıntısının büyük oranda giderilmesi öngörülüyor. Ayrıca plastik gövde üzerine yerleştirilen asetat kısmının da tak-çıkar şekline dönüştürülmesi, bu sayede siperin daha uzun ömürlü olması üzerine AR-GE çalışmaları da sürdürülüyor.

'EMEĞİNİZE SAĞLIK ÇOCUKLARIM'

Bakan Ziya Selçuk, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç duyulan birçok malzemeyi üreten meslek liseli gençlerimize BİLSEM'ler de katılıyor. Sağlık çalışanlarının koruyucu yüz siperi, Bilim ve Sanat Merkezine giden gençlerden. Emeğinize sağlık çocuklarım" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -


Koronavirüs, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:49 Kaynak: DHA

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