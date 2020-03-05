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Bakan Selçuk: "Sağlık işlemlerinin fiyatlarında 2008'den bu yana ilk kez kapsamlı bir artış yaparak...
6 saat önce
Programdan detaylar Bakan Selçuk'un konuşması İSTANBUL - Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Sağlık işlemlerinin fiyatlarında 2008'den bu yana ilk kez kapsamlı bir artış yaparak 8 milyar lira iyileştirme sağladık"
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:42 Kaynak: AA
Programdan detaylar
Bakan Selçuk'un konuşması İSTANBUL - Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Sağlık işlemlerinin fiyatlarında 2008'den bu yana ilk kez kapsamlı bir artış yaparak 8 milyar lira iyileştirme sağladık"
Son Dakika Bakan Soylu'ya soruldu: Şehitlerin geldiği gece sosyal medya neden kısıtlandı? Süleyman Soylu, canlı yayında gazetecinin sorusuna sinirlendi: Siz kimin tarafındasınız? Bakan Koca, koronavirüsün yaşlılar için risk oluşturduğuna işaret etti Minik mültecinin umuda yolculuğu yürek sızlattı