Bakan Selçuk Sakarya'daki yapay zeka çalıştayına görüntülü bağlandı - Son Dakika

Bakan Selçuk Sakarya'daki yapay zeka çalıştayına görüntülü bağlandı

19.10.2020 14:23
Bakan Selçuk Sakarya'daki yapay zeka çalıştayına görüntülü bağlandı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sakarya'da düzenlenen yapay zeka çalıştayına telefonla sürpriz bağlantı gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sakarya'da düzenlenen yapay zeka çalıştayına telefonla sürpriz bağlantı gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Serdivan ilçesindeki Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesinde düzenlenen Temel Eğitim ve Ortaöğretimde Yapay Zeka Eğitimi Çalıştayı'na görüntülü bağlantı gerçekleştiren Bakan Selçuk, katılımcı akademisyen ve öğretmenlere çabaları için teşekkür etti.

Çalıştayın verimli geçmesini dileyen Selçuk, "Neticelerinin bir an önce hayata geçmesi konusunda temennilerimi iletiyorum. Sizlerin Milli Eğitim Bakanlığına, eğitime ve öğretmenlere verdiğiniz destek gerçekten çok kıymetli. Emekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Bakan Selçuk, akademi dünyası ile Bakanlığın birlikte olmasının kendilerini son derece memnun ettiğini sözlerine ekledi.

Maltepe ve Sakarya üniversitelerinden akademisyenler ile öğretmenlerin yanı sıra Milli Eğitim Bakan Danışmanı Gökhan Yücel de "Herkes için yapay zeka eğitimi, farklı kariyer planlamaları yapanlar için yapay zeka eğitimi, yapay zekanın üretilmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi için yapay zeka eğitimi" konularının ele alındığı çalıştaya katıldı.

"Öğrencilerimizin bu süreci nasıl yönetebileceklerini bilmelerini istedik"

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünya genelinde yapay zeka konusunda çok hızlı değişimlerin yaşandığını belirterek, "Bu hızlı değişim karmaşasının çözümünde eğitim içeriğinde yol haritası çizileceğine inandığımızdan yapay zekanın ders programına entegre olmasını ve öğrencilerimizin bu süreci nasıl yönetebileceklerini bilmelerini istedik." dedi.

Durmuş, amaçlarının yapay zekanın geliştirilmesi, denetlenmesi ve eğitim müfredatına nasıl entegre edileceğinin yollarını aramak olduğunu aktararak, "Bu süreci Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un da destekleriyle ülkemizde ders programlarında yerini alacak şekilde tamamlayacağımızı ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim bünyesinde yapay zeka çalışmalarına da destek olacak "Veri Bilimi ve Öğrenme Analitiği Merkezi" kurduklarını aktaran Durmuş, Sakarya'da bu konuya verdikleri önemle sürecin en büyük parçalarından biri olduklarını kaydetti.

Ziya Selçuk, Yapay Zeka, Sakarya, Atama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk Sakarya'daki yapay zeka çalıştayına görüntülü bağlandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine "Mal" diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu Sultangazi'de kahvehaneye silahla ateş açtılar! O anlar kamerada
Borsa 27 Temmuz'dan bu yana ilk defa 1.200 seviyesinin üzerine çıktı Borsa 27 Temmuz'dan bu yana ilk defa 1.200 seviyesinin üzerine çıktı         
14:05
Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu         
13:27
Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi         
12:22
Son Dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz, bu yıl denizlerde keşfedilen en büyük rezerv oldu Son Dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz, bu yıl denizlerde keşfedilen en büyük rezerv oldu         
11:39
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
6 kuşak önce kazandıkları muhtarlığı 75 yıldır sürdürüyorlar 6 kuşak önce kazandıkları muhtarlığı 75 yıldır sürdürüyorlar         
11:11
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor         
10:05
Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı         
09:57
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti         
09:50
Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın         
09:42
Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü         
09:25
Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi         
09:17
Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu         
09:09
Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu         
00:59
Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti         
23:26
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 14:31:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Selçuk Sakarya'daki yapay zeka çalıştayına görüntülü bağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei