Bakan Selçuk: Salgın döneminde 16 milyondan fazla kişiye rehberlik hizmeti sunduk - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını dönemindeki rehberlik hizmetleri ile ilgili "İhtiyaç duyan her öğrenci ve velimizin yanında olmanın mutluluğuyla paylaşmak isterim ki, 16 milyondan fazla kişiye rehberlik hizmeti sunduk" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından koronavirüs salgını döneminde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından verilen rehberlik hizmetleri ile ilgili bir paylaşım yaptı. Selçuk, "İhtiyaç duyan her öğrenci ve velimizin yanında olmanın mutluluğuyla paylaşmak isterim ki, 16 milyondan fazla kişiye rehberlik hizmeti sunduk. Bu, sayısal bir veri olarak değil, zor süreçte bağlarımızın kopmadığının göstergesi olarak değerlendirilmeli" ifadelerini kullandı.

Selçuk, hem öğrenciler hem de velilerin yanında olmak için psikososyal destek faaliyetlerine büyük önem verdiklerini kaydederek, "Sık aralıklarla ihtiyaç duyulan alanlarda kılavuzlar, kitapçıklar, rehberler hazırlayıp paylaştık. Bu kapsamda daha önce Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğümüz tarafından öğrencilerimiz, gençlerimiz ve velilerimize yönelik ayrı ayrı hazırlanan salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmelerine destek olabilmek için kılavuzlar yayımlamıştık. Memnuniyetle ifade edebilirim ki yayımlanan kılavuzlar sahada aktif olarak kullanılıyor" dedi.

'TELEFONLA DESTEK OLDUK'

Bakan Selçuk, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri'nde (RAM) görevli özel eğitim ve rehberlik öğretmenlerin, 81 ilde kurulan 'Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bilgilendirme Hattı' çağrı merkezleri aracılığıyla öğrenci ve velilere telefonla destek olduklarını da kaydederek, "Her 15 günde bir 'Elif ile Alp' karakterlerini içeren ve okul öncesi ve ilkokul çocuklarımıza yönelik destek kitabımızı yayımlıyoruz. Ayrıca, bu süreçte velilerimizin çocuklarının güvenli internet kullanımlarına destek olmak ve siber zorbalığa karşı korumak için iki ayrı rehberle destek sağladık. Rehberlik faaliyetlerimiz öğrencilerimizin akademik, sosyal, duygusal ve kariyer gelişimlerinin bir bütün olarak desteklenmesi amacıyla yoğun bir şekilde devam ediyor. Tüm dünyanın önemli bir sınavdan geçtiği bu süreçte 18 milyon öğrencimiz ve milyonlarca velimizden hiç kopmadan, onların büyük bir bölümüne ulaşarak yolumuza devam ettiğimiz için mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

UYUM, MOTİVASYON, HEDEF BELİRLEME

Bakanlıktan konu ile ilgili yapılan açıklamada küresel salgın nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından, öğrencileri uzaktan eğitimle akademik alanda desteklemenin yanı sıra onların sosyal, duygusal ve kariyer gelişimlerine yardımcı olmak ve aileleriyle birlikte psikolojik sağlamlıklarını korumaya yönelik onlarca çalışmanın hayata geçirildiği belirtildi. E-Rehberlik sisteminden alınan bazı verilere göre, koruyucu önleyici kapsamdaki grup çalışmalarında ilk sıraları stresle baş etme, sağlıklı yaşam, psikososyal destek programı aldı. Eğitsel rehberlik hizmetlerinde en fazla çalışılan konular zaman yönetimi ve motivasyon olurken, mesleki rehberlikte meslek tanıtımı, meslek seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar da ön sıralarda yer aldı. Öğrenciler bireysel olarak en çok uyum, motivasyon ve hedef belirleme konularında yardım talep etti. Öğrencilerin yanı sıra velilere de verilen rehberlik hizmetlerinde öne çıkan konular sağlıklı yaşam ve psikososyal destek oldu. Ayrıca velilerin bireysel olarak en çok akademik konularda yardım talep ettiği görüldü.