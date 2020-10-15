BAKAN SELÇUK: SALGININ TEK POZİTİF YÖNÜ DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ HIZLANDIRMASI OLDU - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

"Dijital dönüşüm önem verdiğimiz bir konu. Salgının tek pozitif yönü bu süreci hızlandırması oldu. Salgın bize çalışma modellerinin değişmesi gerektiğini gösterdi"

"Bütün hanelerin bireylerimizin salgın sürecini aşmasında 'Birlikte Aşacağız' mottosunun ne kadar önemli olduğunu gördük"

Burçak BOZKUŞ - Mertcan ÖZTÜRK/- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Ortak Paylaşım Forumu'nun ikincisini düzenledi. 'Birlikte Mümkün Türkiye' sloganı ve 'İşimizin Yarını' ana teması ile düzenlenen foruma katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Dijital dönüşüm önem verdiğimiz bir konu. Salgının tek pozitif yönü bu süreci hızlandırması oldu. Salgın bize çalışma modellerinin değişmesi gerektiğini gösterdi" dedi.

Etkinlik Zeytinburnu'nda özel bir iş merkezinde düzenlendi. Açılış konuşmalarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol yaptı. Forumda salgının küresel etkileri, uluslararası iş birliği ve gelecek dönemde atılması gereken adımlar ele alındı.

"DESTEK PAKETLERİNİN TOPLAMI 500 MİLYAR LİRA İLE MİLLİ GELİRİN YÜZDE 10'UNA ULAŞTI"

Programa gönderdiği bir mesajla katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, salgın sürecinde tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Oktay, "Pandemi sürecinde çalışanlar ve işverenler durumdan olumsuz etkilendi. Bu etkilerin Türkiye'deki yansımalarını asgaride tutmak için salgının ilk gününden itibaren fikir birliği içinde tedbirlerimizi aldık. Destek paketlerinin toplamı 500 milyar lira ile milli gelirin yüzde 10'una ulaştı. 50 milyar destek sağlandı. Ağustos ayında sanayi Ocak 2008'den bu yana yüzde 10,4 artarak en yüksek performansı yakaladı. Ticaret bakanlığı ülkedeki e ticaret alt yapısının geliştirilmesi için tüm aşamalarda girişimcilerin yanında olmaktadır. Yükseköğretim programlarımızı güncelliyoruz. Yeni normalin ihtiyaçlarına göre şekillenen bir üretim alt yapısına sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz ve Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde geliştiriyoruz" ifadelerine yer verdi.Forumda katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs sürecinde Türkiye'nin aldığı önlemleri ve sağlanan destek paketlerini açıkladı. Selçuk, "Bütün hanelerin bireylerimizin salgın sürecini aşmasında 'Birlikte Aşacağız' mottosunun ne kadar önemli olduğunu gördük. Birçok tedbiri hayata geçirdik. Biz salgından çok öncesinde duruma hazırlıklıydık. Çok kapsamlı bir genel sağlık sigortamız var. Bu bağlamda çok geniş ve kapsamlı alt yapımız var. Gerek doktor hastane yeterliliği çok iyi seviyede. Yani çalışmalarımız hazırlıklıydı. Cumhurbaşkanımızın ilk vaka çıkar çıkmaz çok önemli bir girişimde bulunuldu. Bütün sivil toplum kuruluşları, sendikalar çağırılarak bir eşgüdüm toplantısı yapıldı. Çok geniş kapsamlı 'Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi' açıklandı. Sonrasında pakette açıkladığımız uygulamaları kanunlaştırarak hayata geçirmiş olduk" şeklinde konuştu.

"İHTİYACI OLANLARA YARDIMLARA DEVAM EDİYORUZ"Pandemi sürecinde en önemli paketin kısa çalışma ödeneği olduğunu ifade eden Selçuk, "Vatandaşlarımızı gelir desteğinden mahrum bırakmamak önceliğimizdi. Önce sosyal yardıma ihtiyacı olan dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik bir sosyal yardım destek programı açıkladık. 2 milyon haneye 1000'er liralık nakdi destek sağladık. Düzenli yardımlarımız var ama ilk etapta can suyu vermiş olduk. E-devlet üzerinde beyan esaslı gelen başvurularla da 1,8 milyon haneye 1000'er lira ulaştırdık. Ulaşamadığımız kimse kalmamıştır diye umuyoruz. Gelen talepleri değerlendiriyoruz. İletişime geçiyoruz. İhtiyacı olanlara yardımlara devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dijitalleşmenin önemine değinen Bakan Selçuk, "Dijital dönüşüm önem verdiğimiz bir konu. Salgının tek pozitif yönü bu süreci hızlandırması oldu. Salgın bize çalışma modellerinin değişmesi gerektiğini gösterdi. Yeni normalde esnek çalışma modellerine adapte etmeye çalışıyoruz. Konfederasyonlarla beraber çözmemiz gereken çok konu var önümüzde" ifadelerini kullandı. Çalışma hayatında kadın istihdamının artması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Selçuk, "Çalışmayan kadın yok. İstihdamdaki kadından bahsediyoruz. İş gücüne katılan kadın sayımızın artmasını istiyoruz. Evde bakım hizmetleri olsun gizli bir emeği var. Bunu göz ardı ediyoruz. Hedef şu hem kadınların çalışmasını destekleyelim, ama evde durmak isteyen kadınlar için çalışmıyor algısı oluşturmayalım, onları da destekleyelim istiyoruz" şeklinde konuştu.

"İSTİHDAMDA OLMAYAN KADINA ÇALIŞMIYOR DEMEK YANLIŞTIR""Tüm kadınlar çalışmalıdır yaklaşımı da doğru değil" diyen Bakan Selçuk sözlerine şöyle devam etti: "Herkesin tercihi var. İstihdamda olmayan kadına çalışmıyor demek yanlıştır. Kadın her yerde çalışıyor. Evde de çalışıyor. Kadınlarımız için rahatlatıcı adımları atıyoruz. Her kadın çalışıyor. Gizli emekleri yok saymayalım"

"DİNAMİK NÜFUSTAN DOĞRU İSTİFADE EDEBİLİRSEK TÜRKİYE 10 ÜLKEDEN BİRİ OLACAK"

Yeni normal süreçle daha güçlü bir Türkiye ile yola devam edileceğini ifade eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "83 milyonluk büyük bir ülkeyiz. Genç nüfus var. İnsan kaynakları var. Bu dinamik nüfustan doğru istifade edebilirsek Türkiye 10 ülkeden biri olacak. Kadın kooperatiflerini önemsiyorum. Son 2 senedir büyük destek sağlamaktayız. 19 tane teşvik paketimiz var. Üretimi kolaylaştıracak bütün teşviki sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye katma değeri yüksek üretimleri gerçekleştirecek. Salgından en az hasarla 2023'te daha güçlü yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.