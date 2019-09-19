Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk, şehit Aybüke öğretmeni andı
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Bakan Selçuk, şehit Aybüke öğretmeni andı

31 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mağusa Limanı'ndan denize karanfil bırakarak, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.

Bakan Selçuk, şehit Aybüke öğretmeni andı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mağusa Limanı'ndan denize karanfil bırakarak, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giden Selçuk, Instagram hesabından Mağusa Limanı'ndan denize karanfil bıraktığı bir fotoğrafını paylaştı.

Selçuk, paylaşımında, "Mağusa Limanı'ndayım. Buraya yolu düşen düşmeyen herkes için Mağusa Limanı Aybüke Öğretmendir. Karanfil sanadır Aybüke Öğretmenim. Duayla..." ifadelerini kullandı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Yalçın'ın, şehit olmadan önce Mağusa Limanı türküsünü söylediği video milyonların hafızasına kazınmıştı.

Ziya Selçuk, Mağusa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:22 Kaynak: AA
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