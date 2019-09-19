Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk, Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Atama Törenine katıldı (2)
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Bakan Selçuk, Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Atama Törenine katıldı (2)

1 saat önce

Atama törenini takip edenelerden görüntüler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması Bakan Selçuk'un atama kurası çekimi için butona basması Bakan Selçuk'un 'un ataması yapılanları tebrik etmesi ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt...

Atama törenini takip edenelerden görüntüler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması

Bakan Selçuk'un atama kurası çekimi için butona basması

Bakan Selçuk'un 'un ataması yapılanları tebrik etmesi ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Atama Törenine katıldı. (2)

Bakan Selçuk, Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Atama Törenine katıldı (2)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:19 Kaynak: AA
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