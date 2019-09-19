Bakan Selçuk, Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Atama Törenine katıldı (2)

Atama törenini takip edenelerden görüntüler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması

Bakan Selçuk'un atama kurası çekimi için butona basması

Bakan Selçuk'un 'un ataması yapılanları tebrik etmesi ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Atama Törenine katıldı. (2)