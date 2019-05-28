Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk, şehit yakını ve gaziler ile iftarda buluştu
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Bakan Selçuk, şehit yakını ve gaziler ile iftarda buluştu

5 dakika önce

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara da şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile iftarda bir araya geldi.

Bakan Selçuk, şehit yakını ve gaziler ile iftarda buluştu, System.String[]
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara da şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile iftarda bir araya geldi.
Ankara'da, Altındağ Kültür Sarayı'nda yapılan iftara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınları katıldı. Bakan Selçuk, şehit yakınları ve gaziler için pek çok kazanımlar sağladıklarını  belirterek, "Kamuda 1 olan istihdam hakkını 2'ye çıkardık. Şehidimizin eşi, çocuğu, kardeşi, anne ve babasını da istihdam hakkı kapsamına aldık. Gazi ve gazi yakınlarımıza da bir istihdam hakkı getirdik" dedi.
'İSTİHDAMDA 45 YAŞ ŞARTINI KALDIRDIK'
Bakan Selçuk, ayrıca şehit yakınları ve gazilere yönelik yapılan çalışmalar hakkında da bilgi vererek şunları söyledi:
"İstihdamda da 45 yaş şartını kaldırdık. Atamaları ise bildiğiniz gibi, takvime bağlı olmaktan çıkartarak yıl içinde sürekli hale getirdik. Ücretsiz seyahat kartı hakkından yararlananların kapsamını genişleterek, bugün itibariyle 170 bine yakın şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı kart sahibi yaptık. Şehit yakını ve gazilerimizin ekonomik sıkıntı içinde yaşamamaları için şartlarımızı sonuna kadar zorladık. Onların faizsiz konut kredisinden yararlanmalarını sağladık. Şehitlerimizin anne ve babaları için aylık bağlanmada aranan muhtaçlık şartını ise kaldırdık. Çalışmaya devam eden harp malullerinin, hem maluliyet hem de çalışma aylığının ikisini birden almalarına ve çalıştıkları işten emekli olabilmelerine imkan sağladık. Su ve elektrik ücreti indiriminden faydalanacakların da kapsamını genişlettik. Yaptığımız tüm bu hizmetleri; milletimiz için, bizim için öncelikle bir şeref meselesi olarak görüyoruz. Bu sayede, milletimizi birbirine bağlayan gönül bağlarını da perçinliyor, kuvvetlendirmiş oluyoruz. Biz, Türkiye olarak bugün 82 milyonluk büyük bir aileyiz. Kader birliği yaparak çoklukta birlik olmuş, acıları ve mutlulukları paylaşan bir aileyiz. Bizi bir araya getiren bağlar hiçbir şekilde tesadüfi olmamıştır."


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:58 Kaynak: DHA
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