Bakan Selçuk, şehit yakını ve gazilerle yemekte bir araya geldi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , 15 Temmuz gecesi milletin, Türkiye üstünde oynanan bütün oyunlara gereken cevabı verdiğini belirterek, "Hain ve zavallı iş birlikçileri de bu durum karşısında zebil oldular. Biz o gün her anlamda alçaklığın, hainliğin dibini gördük. Ama her şeyden önemlisi milletimizin kahramanlığını, cesaretini gördük." dedi.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Ankara Valiliğince şehit yakını ve gaziler için düzenlenen yemek programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı.Bakan Selçuk, buradaki konuşmasında, Hakkari 'de PKK 'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlere rahmet, yaralanan askere de şifa diledi.Selçuk, 15 Temmuz gecesi milletçe çok anlamlı bir sınav verildiğini, cesaret ve milli birlik sayesinde bu toprakları vatan yapan ecdadın yüzünün kara çıkarılmadığını, tarihe şanlı bir zafer daha ilave edildiğini ifade etti. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyaya örnek olacak bir kahramanlık destanı yazıldığını aktaran Selçuk, "Bu toprakları düşmanlara çiğnetmemek ve kendimize vatan kılmak için ecdadımızın büyük bir aşkla verdiği mücadeleyi biliyoruz. Bu topraklar, emperyalist güçlere karşı her zaman adaletin, bağımsızlığın ve imanın kalesi oldu." diye konuştu.Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:"15 Temmuz gecesi, milletimiz, Türkiye üstünde oynanan bütün oyunlara gereken cevabı verdi. Hain ve zavallı iş birlikçileri de bu durum karşısında zebil oldular. Biz o gün her anlamda alçaklığın, hainliğin dibini gördük. Ama her şeyden önemlisi milletimizin kahramanlığını, cesaretini gördük. Çelik dişlilerin karşısında dimdik duran, kurşuna gövdesini siper eden, imanın güneş yüzlü çocuklarını gördük. 15 Temmuz gecesi milletimiz, vatana kast edildiğinde, neler yapabileceğini de tüm dünyaya gösterdi.""Birçok konuda destek sağlamaya devam ediyoruz"Bakan Selçuk, 15 Temmuz gecesi 251 şehit verildiğini, 2 bin 731 kişinin gazi olduğunu hatırlattı.Şehit yakınları ve gaziler için her zaman pozitif ayrım yaparak çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Selçuk, şehit yakınlarına tanınan istihdam hakkının, ikiye çıkarıldığını söyledi.Selçuk, vazife ve harp malullerinin de istihdam hakkından faydalanmalarını sağladıklarını, istihdamda 45 yaş şartını kaldırdıklarını kaydetti.Atamaların yılda iki defa değil, hak sahiplerini bekletmeden periyodik olarak yapıldığını aktaran Selçuk, eğitim, konut kredisi desteği, ücretsiz seyahat desteği gibi daha birçok konuda ekonomik ve sosyal destek sağlamaya devam ettiklerini anlattı.Devletin, gücünü milletten aldığını, bu güçle, bütün kirli oyunları bozmayı başardığını dile getiren Selçuk, "FETÖ denen hain yapı da, milletimizin gönlünde en ağır şekilde mahkum edildi. Bu çetenin hepsi adalet önünde de hak ettikleri cezayı bulacak, yaptıklarının bedelini ödeyecekler. 15 Temmuz'da meydanları eli kanlı darbecilere dar eden milletimiz, bu konuda müsterih olsun. Gereken her şey yapılacak." değerlendirmesini yaptı."15 Temmuz'u unutturmayacağız"Bakan Selçuk, yargı sürecinin devam ettiğini, darbe girişimiyle ilgili bugüne kadar açılan 289 davadan 239'unun tamamlandığını, sona eren davalarda ağırlaştırılmış müebbet, müebbet hapis cezaları verildiğini, sanıkların değişik yıllarda hapis cezasına çarptırıldığını belirtti.Selçuk, şöyle konuştu:"Emperyalistlerin oyunlarına alet olan, birliğimize, dirliğimize kastetmek isteyen kim varsa asla affetmeyeceğiz. 15 Temmuz'da artık her şey ortaya çıktı, milletimiz Türkiye üzerinde oynanan oyunları gayet iyi gördü. Terör odaklarının kime, neye hizmet ettiklerini bütünüyle anladı. Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olan güçler, dün nasılsa, bugün de her türlü fitne fesatı çıkarmaya devam ediyorlar. Artık onların ayar verebildiği bir Türkiye yok. Aziz milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde artık tarihi bir yol üstleniyor. Türkiye de gücünü sizlerden, yerli ve milli çalışmalardan, projelerden almakta. Bu anlayışla memleketimizin müdafaası, muhafazası ve imarı için birliğimize, dirliğimize, demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hainlerin ve emperyalistlerin oyunlarına hiçbir zaman düşmeyeceğiz. Bu inançla diyoruz ki, 15 Temmuz'u geleceğimiz, genç nesiller, gelecek kuşaklar için asla unutmayacağız ve unutturmayacağız."Bakan Selçuk, bu ülkeyi canları ve kanlarıyla vatan yapan bütün şehitleri rahmet, gazileri ise minnetle andı.Şehit yakını ve gazilerle yakından ilgilenen Selçuk, daha sonra devlet koruması altındaki çocukların 15 Temmuz anısına yaptığı resim sergisini gezdi."Milletin engin ferasetiyle bertaraf edildi" Vasip Şahin de 15 Temmuz hain darbe girişimiyle, milletin, devletin ve demokrasinin üzerine çöken kara bulutların, milletin engin feraseti ve çelikten iradesiyle bertaraf edildiğini dile getirdi.Şahin, "Aziz milletimizin gayretleri, şehit ve gazi olan yavrularınızın fedakarlıkları sadece yurt içinde değil, yurt dışında da vatan toprakları üzerinde hesapları olanların hesaplarını bozmuş, heveslerini kursaklarında bırakmıştır. Devletimiz ve milletimiz böylece gücüne güç katmış, tarihi yürüyüşünü sürdürmeye devam etmiştir." şeklinde konuştu.Programa, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.Bu arada, programa daha önce katılacağı duyurulan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katılmadı.