Bakan Selçuk, şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya geldi (1)
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- Şehit yakınları ve gazilerle iftar İftara katılanlardan görüntüler Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un gelişi Bakan Selçuk'un davetlilerle sohbeti Ankara Valisi Vasip Şahin'in konuşması Bakan Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı...
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:17 Kaynak: AA
- Şehit yakınları ve gazilerle iftar
İftara katılanlardan görüntüler
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
'un gelişi Bakan Selçuk
'un davetlilerle sohbeti Ankara Valisi Vasip Şahin
'in konuşması
Bakan Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya geldi.
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