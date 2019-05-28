Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk, şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya geldi (2)
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Bakan Selçuk, şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya geldi (2)

1 saat önce

- Şehit yakınları ve gazilerle iftar İftar programından detaylar Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

- Şehit yakınları ve gazilerle iftar
İftar programından detaylar
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya geldi.
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Bakan Selçuk, şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya geldi (2)
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:21 Kaynak: AA
Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel
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