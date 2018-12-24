Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "Sendikal Hareketin Öğretmenler Lehine Güçlenmesi Hepimizin Ortak Gayesi"

Bakan Selçuk: "Sendikal Hareketin Öğretmenler Lehine Güçlenmesi Hepimizin Ortak Gayesi"

1 saat önce

- Eğitime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme Raporu" programı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme Raporu" programına katıldı.

- Eğitime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme Raporu" programı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme Raporu" programına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:20 Kaynak: AA

Ziya Selçuk, Güncel
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