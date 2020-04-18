Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlığınca hazırlanan 'Sevgi Bir Kuş' adlı çocuk dergisine ilişkin, "Dergimizin tüm sayılarına görme engelli çocuklar için sesli betimleme yaptık. İşitme engelli çocuklarımız için de derginin tüm sayılarını işaret diline çevirdik. Böylece, 'Sevgi Bir Kuş' çocuk dergimiz, engelli erişimine tamamen açık ülkemizdeki ilk ve tek çocuk dergisi oldu" dedi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlığınca hazırlanan 'Sevgi Bir Kuş' adlı çocuk dergisinin tüm sayılarına, görme engelli çocuklar için sesli betimleme yapıldığını, işitme engelli çocuklar için de derginin tüm sayılarının işaret diline çevrildiğini açıkladı.



Bakan Selçuk, "Korana virüsten korunmak için evde olan görme ve işitme engelli çocuklarımıza dijital ortamda ulaşmak istedik. Bu nedenle dergimizin tüm sayılarına görme engelli çocuklar için sesli betimleme yaptık. İşitme engelli çocuklarımız için de derginin tüm sayılarını işaret diline çevirdik. Böylece, 'Sevgi Bir Kuş' çocuk dergimiz, engelli erişimine tamamen açık ülkemizdeki ilk ve tek çocuk dergisi oldu" ifadelerini kullandı.



Derginin tüm sayıları e-dergi formatında www.sevgibirkus.com.tr'de



Dergiyle, 7-12 yaş aralığındaki tüm çocukların bilişsel ve psikososyal gelişimlerini desteklemeyi amaçladıklarını belirten Bakan Selçuk, "Dergiyi alanında öncü akademisyen ve yazarlardan oluşan bir Yayın Kurulu hazırlıyor. Ayrıca, dergiyi hazırlarken çocukların da fikirlerini alıyoruz. Farklı cinsiyet ve yaş aralıklarından çocukların katılımıyla bir Çocuk Yayın Kurulu oluşturduk. Yayın Kurulu ile Çocuk Yayın Kurulunun toplantılarından çıkan kararlar doğrultusunda derginin içerik çalışması yapılıyor" dedi.



Derginin tüm sayılarını e-dergi formatında hazırlayarak www.sevgibirkus.com.tr sitesinde ücretsiz olarak erişime açtıklarını da kaydeden Bakan Selçuk, derginin Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA)'da da yer aldığını belirtti.



Dergiyle ilgili tüm bilgilere, web sitesinin yanı sıra, " Facebook: Sevgi Bir Kuş/ Instagram: sevgibirkus/ Twitter: @sevgibirkus" sosyal medya hesaplarından da ulaşılabiliyor. - ANKARA