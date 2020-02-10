Bakan Selçuk: ŞEY yararlanıcısı lise öğrencilerine 173 milyon ödeme yaptık - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: ŞEY yararlanıcısı lise öğrencilerine 173 milyon ödeme yaptık - Son Dakika

Bakan Selçuk: ŞEY yararlanıcısı lise öğrencilerine 173 milyon ödeme yaptık

7 saat önce

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Şartlı Eğitim Yardımı' (ŞEY) yararlanıcısı lise öğrencilerine Avrupa Birliği (AB) ile yürütülen proje kapsamında, toplam 173 milyon ödeme yaptıklarını açıkladı.

Bakan Selçuk: ŞEY yararlanıcısı lise öğrencilerine 173 milyon ödeme yaptık, System.String[]

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Şartlı Eğitim Yardımı' (ŞEY) yararlanıcısı lise öğrencilerine Avrupa Birliği (AB) ile yürütülen proje kapsamında, toplam 173 milyon ödeme yaptıklarını açıkladı.

Bakan Selçuk, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ŞEY yararlanıcısı lise öğrencilerine AB ile yürütülen proje kapsamında ödeme yapıldığını bildirdi. Bakan Selçuk, ödemelerin lise çağındaki yoksul aile çocuklarının, erken okul terk oranlarının sosyal yardım ve sosyal hizmet faaliyetleriyle önlenmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında yapıldığını kaydederek, şunları kaydetti: "Hibe bileşeni 27 milyon euro değerinde olan proje kapsamında halihazırda ŞEY yararlanıcısı olan öğrencilere, Eylül 2019 döneminde ve Ocak 2020 döneminde ödeme yapıldı. Proje kapsamında ilk ödeme Eylül 2019 döneminde yapıldı. ŞEY yararlanıcısı olan 9, 10, 11, 12'nci sınıf öğrencilerinden aktif öğrenci durum verileri Milli Eğitim Bakanlığı e-okul veri tabanından Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi kullanılarak 165 bin 112 kız, 160 bin 303 erkek toplamda 325 bin 415 öğrenci tespit edildi. 16 milyon 270 bin 750 euro karşılığı 102 milyon 756 bin 294 lira 55 kuruş PTT'nin ilgili hesabına yatırılarak 2019 Eylül ayında ödemeler gerçekleştirildi."

'2'İNCİ ÖDEMEDEN 327 BİN 741 ÖĞRENCİ FAYDALANDI'

Bakan Selçuk, ikinci ödeme için 166 bin 743 kız, 160 bin 998 erkek olmak üzere toplam 327 bin 741 öğrencinin belirlendiğini kaydederek, "İlk ödemeden yararlanamayan yatılı durumdaki 17 bin 714 öğrencinin 2'nci ödemeden faydalanması sağlandı. Bakanlığımızca 10 milyon 729 bin 250 euro karşılığı 70 milyon 280 bin 879 lira 20 kuruş PTT'nin ilgili hesabına havale edilerek kişi başına 214.44 TL yardım yapılmış oldu" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, ayrıca öğrencilere ödemeye ilişkin bilgilendirici mesajlar atıldığını da hatırlattı.


Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:47 Kaynak: DHA
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