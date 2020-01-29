Bakan selçuk: sınav baskısı azaltılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan selçuk: sınav baskısı azaltılacak - Son Dakika

Bakan selçuk: sınav baskısı azaltılacak

6 saat önce

Bakan Selçuk: Sınav baskısı azaltılacak (4)BAKAN SELÇUK'TAN ZİYARETLERTürkiye Özel Okullar Derneği tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen 'Eğitimde Yeni Akımlar' temalı Geleneksel Eğitim Sempozyumu için Antalya'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı...

Bakan Selçuk: Sınav baskısı azaltılacak (4)

BAKAN SELÇUK'TAN ZİYARETLER

Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen 'Eğitimde Yeni Akımlar' temalı Geleneksel Eğitim Sempozyumu için Antalya'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve geçirdiği trafik kazası nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın'a ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerde AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Bakan Selçuk'a meşhur Döşemealtı halısı hediye etti.

Bakan Selçuk ziyaretlerin ardından Akdeniz Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileriyle buluştu. 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' kapsamındaki buluşmada Bakan Selçuk'a, Vali Münir Karaloğlu, Milletvekili Atay Uslu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan eşlik etti.

Bakan selçuk: sınav baskısı azaltılacak

Antalya Valiliği, Ziya Selçuk, AK Parti, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sevgilisine "mahrem videolarını ailene gönderirim" diyerek şantaj uyguladı
Ali Babacan, partisinin kuruluşunu üçüncü kez erteledi Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile hayırsever arasında gülümseten diyalog Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Ortadoğu planına BMGK'da karşı çıkacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 00:51:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan selçuk: sınav baskısı azaltılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]