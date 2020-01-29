Bakan Selçuk: Sınav baskısı azaltılacak (3) - Son Dakika
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Bakan Selçuk: Sınav baskısı azaltılacak (3)

6 saat önce

BAKAN SELÇUK İLE 93 YAŞINDAKİ HAYIRSEVERİN DİYALOĞU GÜLDÜRDÜAntalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen Antalya Hayırseverler Buluşması'na, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya Valisi Mühir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, AK Parti Antalya İl Başkanı...

Bakan Selçuk: Sınav baskısı azaltılacak (3), System.String[]

BAKAN SELÇUK İLE 93 YAŞINDAKİ HAYIRSEVERİN DİYALOĞU GÜLDÜRDÜ

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen Antalya Hayırseverler Buluşması'na, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya Valisi Mühir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve hayırseverlerle birlikte aileleri katıldı. Buluşmada Antalya'da okul yaptıran, aynı zamanda okul yapımında kullanılmasına yönelik arsa bağışlayan 78 hayırsevere, Bakan Ziya Selçuk imzalı teşekkür belgesi verildi. Etkinlik öncesi hayırseverlerle tek tek el sıkışan Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile 93 yaşındaki hayırsever Ayşe Boztepe arasındaki diyalog gülüşmelere neden oldu.

Ayşe Boztepe, elini öperek, "Sizi ziyarete geldik, biz size hürmet edeceğiz. Bizim vazifemiz bu" diyen Selçuk'a, "Oğlum senin görevin nedir?" şeklinde karşılık verdi. Bakan Selçuk'un, "Bana Milli Eğitim Bakanı diyorlar" sözleri üzerine kısa bir şaşkınlık yaşayan Boztepe, "Öyle mi, kusura bakmayın tanıyamadım" dedi. Boztepe, Selçuk'un "Olur olur, önemi yok. Hoş geldiniz ayağınıza sağlık" demesi üzerine de Bakan Selçuk'a sarılıp, teşekkür etti.

Daha sonra basına kapalı gerçekleşen buluşmanın ardından, Bakan Ziya Selçuk ile hayırseverler fotoğraf çektirdi.

İbrahim LALELİ/ANTALYA,


Ziya Selçuk, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:50 Kaynak: DHA
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