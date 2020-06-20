Bakan Selçuk: "Sınav, huzur ve güvenle tamamlandı" - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Sınav, huzur ve güvenle tamamlandı"

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 18 bin 139 binada ve 111 bin 918 salonda gerçekleştirilen merkezi sınav sona erdi.

Bakan Selçuk:

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 18 bin 139 binada ve 111 bin 918 salonda gerçekleştirilen merkezi sınav sona erdi. Sınavın huzur ve güvenle tamamlandığını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Aldığımız tedbirlere uyarak öğretmenlerinin yönlendirmelerine göre hareket eden ve sosyal mesafesini bizim uyarılarımıza gerek kalmaksızın koruyan tüm çocuklarımıza sorumlu ve bilinçli davranışlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Küresel korona virüs salgını nedeniyle bu yıl öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm toplumun sağlığını korumak için önceki sınavlardan farklı önlemler hayata geçirildi. Sınav tarihinden salon sayısına, dezenfekte işlemlerinden maskeye kadar her konu Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun görüşleri alınarak ve titizlikle incelenerek ele alındı, sınav günü uyulacak kurallar belirlendi. Geçen yıl LGS'de 3 bin 873 binada 59 bin 568 salon kullanıma sunulmuştu. Bu yıl sosyal mesafeyi koruyabilmek için 18 bin 139 binada ve 111 bin 918 salonda sınav gerçekleştirildi. Salon sayısındaki artışa paralel olarak sınavda görev alan öğretmenlerin sayısı da arttı. 2019 LGS'de 148 bin 946 öğretmen görev alırken, bu yıl 353 bin 158 öğretmen görev aldı. Diğer sınavlardan farklı olarak 17 bin 990 rehber öğretmen de sınav alanlarında öğrencilerin yanında oldu. İki oturum arasındaki 45 dakikalık arada rehber öğretmenler, velilerin öğrencilerle arasındaki iletişimi sağladı. Ayrıca evde veya hastanede eğitim hizmeti alan tüm öğrenciler ile süregelen hastalığı, zihinsel yetersizliği, bedensel yetersizliği, otizm spektrum bozukluğu, ruhsal ve duygusal bozukluğu, işitme yetersizliği veya görme yetersizliği olan öğrencilere de sınav tedbir hizmeti uygulandı. Bu öğrencilerden evde veya hastanede eğitim hizmeti almaya devam edenler ile doktor raporu ile evde veya hastanede sınav hizmeti alması önerilenlere evde/hastanede sınav tedbiri uygulandı.

"HUZUR VE GÜVENLE TAMAMLANDI"

Sınavın huzur ve güvenle tamamlandığını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Aldığımız tedbirlere uyarak öğretmenlerinin yönlendirmelerine göre hareket eden ve sosyal mesafesini bizim uyarılarımıza gerek kalmaksızın koruyan tüm çocuklarımıza sorumlu ve bilinçli davranışlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Okul binalarında aldığımız önlemlere saygı göstererek binaların dışında herhangi bir kalabalık oluşmaması için çaba harcayan, sorumlu, bilinçli, çözümcü ve bizimle iş birliği içerisinde olduğunu hissettiren tüm velilerimize de selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sınavın sağlıklı bir şekilde tamamlanmasında önemli katkı sunan İçişleri Bakanlığımıza ve Sağlık Bakanlığımıza, sürecin koordinasyonunu başından itibaren başarılı bir şekilde yürüten Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e, sürece büyük emek veren Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına, sürecin zorluğu nedeniyle aylardır destek veren ve sahada yer alan Bakanlığımızın tüm bürokratlarına, çalışma arkadaşlarıma, 81 ilde süreci başarılı ile yöneten tüm il müdürlerimize, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca sokağa çıkmayarak çocuklarımız için evde kalan tüm vatandaşlarımıza ve destek sunan herkese içtenlikle teşekkür ederim" dedi.

Sınav kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullardan alınabilecek. Sonuçlar ise 16 Temmuz'da açıklanacak.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Ziya Selçuk, Huzur, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 01:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Sınav, huzur ve güvenle tamamlandı' - Son Dakika

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