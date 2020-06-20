Bakan Selçuk: Sınavda sosyal mesafenizi koruyun - Son Dakika

Bakan Selçuk: Sınavda sosyal mesafenizi koruyun

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek öğrencilerden sosyal mesafelerini korumalarını istedi.Bakan Selçuk, iki oturum halinde yapılacak sınav öncesi Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Seçluk, "Günaydın çocuklarım. Sokakta oynarken nasıl koruyorsanız sosyal mesafenizi sınavda da öyle koruyun, evde ders çalışırken nasıl rahat çalışıyorsanız öyle rahat çözün soruları. Unutmayın, sınavda yaptıklarınızdan çok daha fazlasısınız siz. Başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

ANKARA,