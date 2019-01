Bakan Selçuk: "Siteler'deki Yangında Bir İhmal Varsa Gerekli Müeyyideler Uygulanacaktır"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , 5 kişinin hayatını kaybettiği Siteler'deki yangınla ilgili, "Duyar duymaz müfettişleri görevlendirdik. Olayda bir ihmal olursa gerekli müeyyideler uygulanacaktır" dedi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Çalışma Hayatında Sosyal Hayatın Geliştirilmesi Projesi'nin kapanış toplantısı yapıldı. Katılımın yoğun olduğu toplantıda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Siteler'de meydana gelen iş kazasında vefat eden işçilerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar dileyerek sözlerine başladı. Bakan Selçuk , "Dün gece Siteler'de bir iş yerinde yangın meydana geldi. Üzücü bir olay oldu. Vefat eden işçilerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Duyar duymaz müfettişleri görevlendirdik. Olayda bir ihmal olursa gerekli müeyyideler uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.Projenin 30 ay önce başladığını ve çok başarılı sonuçlar alındığını kaydeden Selçuk, şöyle devam etti:"Çalışma hayatı multidisiplinel bir alan ve birçok rolü içinde barındırıyor. Kurumsal yapıların en çok ihtiyacı olan şey motivasyon yöntemi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurulmasıyla, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın kurulmasıyla ülke nüfusunun tamamını kapsayan ve her alanda vatandaşlara dokunan bir bakanlık haline geldik. Toplumun hiçbir kesimini geride bırakmamalıyız. Biz birlikte var olarak bu işi başaracağız. Bu anlamda toplumun her kesimine dokunan bir bakanlığız. Gerek bakanlığımızın, gerekse hükümetimizin 16 yıllık başarısının arkasında da Cumhurbaşkanımızın istişareye, ortak akla verdiği değer var. Bunu biz bütün ekonomik verilerimizde de, istihdam verilerimizde de görmekteyiz. Ortak şuur demokrasinin de vazgeçilmez bir parçası. Çalışma hayatında diyalog konusunu bu açıdan ele almaktayız. Bugün kapanışını gerçekleştirdiğimiz proje de böyle bir aklın ürünü ve proje başarıyla devam etti.""Projemizin kendi kurumumuzun çalışanları açısından da çok verimli geçtiğini düşünüyorum""Sadece iş dünyasıyla değil, farkındalığı artırmada bileşimi kapsamında üniversitelerimizle de bir iletişim ağı oluşturma gayretindeyiz" diyen Selçuk, "İletişimi eğitim kurumları seviyesinde de başlattık. Sadece iş dünyasıyla değil, farkındalığı artırmada bileşimi kapsamında üniversitelerimizle de bir iletişim ağı oluşturma gayretindeyiz. Birçok üniversitemizi devamlı ziyaret edip ve konuyla ilgili eğitim ve konferanslar da verdik. Sosyal iletişimi sendikal boyuta taşımak, sendikal hakların çalışma yaşamındaki önemine dikkat çekmek ve toplumda sendikal örgütlenme bilincine farkındalık çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Projemizin kendi kurumumuzun çalışanları açısından da çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Kurumumuzun sosyal diyaloğa ilişkin bilgi işlem alt yapısını da güçlendirme fırsatı yakalamış olduk. Bu güçlü iletişim ağıyla da ilerde daha verimli çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Amacımız iletişim kazalarını ve ihtimalleri asgari düzeye indirerek, hem bireysel anlamda hem kurumsal anlamda hem de sosyal diyalog alanında iletişimimizi en sağlam düzeye ulaştırabilmek. Bunu başardığımız zaman da görüyoruz ki aslında ürettiğimiz projeler de bir amaca, sonuca ulaşıyor" şeklinde konuştu."Amacımız işçimizi korumak, iş verenimizi korumak ve işi koruyarak ülkemizi büyütebilmek"Selçuk, iş dünyasıyla geliştirilen sosyal diyalog neticesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın himayesinde başlatılan istihdam seferberliğinde de çok başarılı sonuçlar elde ettiklerinin altını çizdi. Seferberlikle birlikte çalışanlara umut, iş verenlere de can suyu olacak şekilde güçlü teşvik paketleri ortaya koyduklarını belirten Selçuk, "Bugün SGK 'nın 15 farklı teşviğinden her ay 1,5 milyona yakın iş verenimiz ve 10 milyondan fazla sigortalımız yararlanmakta. Son üç yıldır iş verenlere asgari ücret desteği de sağlıyoruz. Bu yıl da devam edecek. İş-Kur aracılığıyla 2018'de 1 milyon 250 bin kişinin istihdamına aracılık ettik. Amacımız işçimizi korumak, iş verenimizi korumak ve işi koruyarak ülkemizi büyütebilmek. Sosyal diyaloğu güçlendiren çalışmalarımız var. Yeni dönemde de tüm tarafların katılımıyla sürdüreceğiz. Birlikte var olarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşabiliriz" açıklamasında bulundu. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Numan Özcan ise, "Sosyal diyalog daha iyi ücretlere, daha iyi çalışma şartlarına, barış ve sosyal hayat ulaşmanın en etkili yolu. Biz de bu düşünceden hareketle 'Birlikte Varız' sloganıyla Türkiye'de Çalışma Hayatında Sosyal Hayatın Geliştirilmesi Projesi'ni hep birlikte yürüttük" diye konuştu.Programa Bakan Selçuk ve Özcan'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Mehmet Selim Uslu, AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Gabriel Munuera Vılans, BM Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Sollorano katıldı. Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. - ANKARA