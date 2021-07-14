Bakan Selçuk: "Sizler donanımınızla, eğitiminizle, bilim yolculuğunuzla en büyük güce sahip olacaksınız, bu ülkenin geleceğini aydınlatacaksınız,... - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sizler donanımınızla, eğitiminizle, bilim yolculuğunuzla en büyük güce sahip olacaksınız, bu ülkenin geleceğini aydınlatacaksınız, aydınlatmaya devam edeceksiniz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu gençlerle buluştu ve 15 Temmuz darbe girişiminde hasar gören yerleri gezdi. Daha sonra TBMM Şehitler Anıtı'na geldi. Anıtta önce saygı duruşunda bulunuldu daha sonra İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Temmuz 'Milli Birlik Günü' anarken milletin tüm fertlerinin birlikte işbirliği ve dayanışması ile önüne geçmesinin önemini kavradıklarını belirterek, "Sizler donanımınızla, eğitiminizle, bilim yolculuğunuzla en büyük güce sahip olacaksınız, bu ülkenin geleceğini aydınlatacaksınız, aydınlatmaya devam edeceksiniz. Bu yüzden eğitime, bilime sahip çıkan anlayışla yolculuğumuzu daha da güçlenerek sürdürmek bizim vazifemiz. Ben o gün sokaklarda, köprülerde, yollarda bulunan milletin her ferdine, tüm insanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

TBMM İdare Amiri Alpay Özalan, 15 Temmuz'da gençlerin en ön saflarda yer aldığını aktararak, vatanın istikbali, istiklali için her kesimden milletin ülkesinin sahipsiz olmadığını gösterdiğini ifade etti.

AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, 15 Temmuz'da kendisinin yaralandığını ve gazilik unvanı aldığını aktardı. - ANKARA