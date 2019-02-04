Bakan Selçuk
: "Somut projelerimizi açıklayacağız"
ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, "Önümüzdeki aylarda eğitim-öğretim hayatımızın çok daha nitelikli şekilde sürmesi somut projelerimizi her ay peş peşe sunacağız" dedi.
İki haftalık sömestr tatili sona erdi, 18 milyon öğrenci bugün ders başı yaptı. Okulun ilk günü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
bir araya gelerek "Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol" imzaladı. Mehmet Akif İnan
İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Bakan Selçuk, yeni öğretim dönemine başlarken çocuklara başarılar dilemeye geldiklerini belirterek, "Bugün yeni öğretim yılımızın ikinci dönemine başlıyoruz. Çocuklarımız hazır, öğretmenlerimizi hazır, hepimiz hazırız. Daha güzel, daha neşeli ve başarılı öğretim yılı için hep beraber buradayız. Biraz önce çocuklarımızla sohbet ettik ve kendilerinin yeni dönemle ilgili görüşlerini aldık. Gözlerinin ışıl ışıl olması beni çok mutlu etti. Okulda hep birlikte güzel işler başardıklarını ve mutlu olduklarını gösteren bir işaret bu. Bugünde bir sınıfımızdayız ve yeni eğitim-öğretim yılına başlarken, çocuklarımıza ve öğretmenlerimize iyi dileklerde bulunmaya başarılar dilemeye geldik. Bütün ekip arkadaşlarımız olarak, bütün öğretmenlerimiz, bütün okul yöneticilerimiz ve diğer yöneticilerimizle beraber Türkiye
'nin eğitim hikayesini birlikte yazmaya devam edeceğiz İnşallah, sağlıkla, mutluluk ve başarı ile yeni bir dönemi daha birlikte geçireceğiz. Bunun çok daha kaliteli olması için, çok daha yüksek standartlarla gerçekleşmesi için, var gücümüzle çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda eğitim-öğretim hayatımızın çok daha nitelikli şekilde sürmesi somut projelerimizi her ay peş peşe sunacağız. Ben bütün öğrenci, öğretmen ve velilerimize çok sağlıklı, sıhhatli bir yıl temennisinde bulunuyorum" şeklinde konuştu.
Selçuk, anne-babalara çocukların önce sağlığı, kişiliği ve güçlü bir şahsiyet geliştirmesi, arkasından eğitim-öğretim hedeflerinin olduğunu belirtti.
Konuşmaların ardından iki bakan önce protokolü imzaladı. Ardından sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet ettiler. Öğretmenler odasında öğretmenlerle de bir araya gelen iki bakan programın sonunda okul bahçesinde bulunan "Sıfır Atık" projesi kapsamında çocuklarla atıkları geri dönüştürme merkezine attı.