Bakan Selçuk: "Son 3 Ayda 40 Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezi Açtık"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezlerinin yaygınlaştırılması kapsamında 3 ayda 40 merkezin açıldığını, toplamda 48 merkezde engelli ve engelli ailelerine hizmet verildiğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezlerinin yaygınlaştırılması kapsamında 3 ayda 40 merkezin açıldığını, toplamda 48 merkezde engelli ve engelli ailelerine hizmet verildiğini açıkladı.



Bu yıl 81 ilde gündüzlü bakım merkezi açmayı hedeflediklerini ve 38 ilde hizmet verdiklerini aktaran Bakan Selçuk, hizmet saatinin haftanın her günü hizmet sağlamak için de 16 saatten 40 saate çıkarıldığını bildirerek, "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara giderek, özel eğitim rehberliği alan, evde bakım desteğinden faydalanan, 24 yaşını tamamladığı için eğitim hizmetlerinden artık faydalanamayan engellilerimiz de Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezlerimizden ücretsiz hizmet alabiliyorlar" dedi.



Verilen hizmetlerle engelli ailelerinin kendilerine vakit ayırabileceğini, sosyal hayata daha aktif katılabileceğini vurgulayan Bakan Selçuk, "Gündüzlü bakım hizmetlerimiz çerçevesinde ailesi yanında bakılan engelli çocuklarımız servislerle sabah evlerinden alınarak merkezlerimize götürülüyor" şeklinde konuştu.



Bakan Selçuk, merkezlerde çocukların engel gruplarına, cinsiyetlerine ve yaş gruplarına göre etkinlik salonları bulunduğunu aktararak, merkezde çalışan usta öğreticilerin, meslek elemanları ve sağlık personelinin refakatinde çeşitli aktivitelerle günlük yaşam programları uygulandığını ifade etti. Ayrıca el becerilerinin geliştirilmesi amacıyla halk eğitim müdürlüklerince görevlendirilen usta öğreticiler yardımıyla çalışmalar yürütüldüğünü bildiren Bakan Selçuk, yeti kaybı olan çocukların sportif faaliyetlere yönelik aktivitelerde bulunması için beden eğitimi öğretmenleri tarafından da çalışmalar yapıldığını söyledi. Bakan Selçuk, çocuk gelişim uzmanı personeli tarafından çocukların öz bakım ve akademik becerilerinin geliştirildiğini ifade ederek, merkezlerde yeti kaybı olan çocukların müzik ve resim atölyesi, tiyatro, halk oyunları, drama, ebru, gezi, piknik, alışveriş gibi pek çok etkinliklere katıldığını anlattı. Uyku odalarının da olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, bakımın sertifikalı bakıcılar tarafından karşılandığını anımsattı. Uzmanlar tarafından özel değerlendirme ve çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak engellilerimizin okul öncesi, okul dönemi, üniversite, iş hayatı gibi yaşamlarının tüm süreçlerinde hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu merkezlerle bağımsız yaşam becerilerini sağladığımız engellilerimiz, erişilebilirlik uygulamalarımızla toplu taşıma imkanlarından ücretsiz faydalanmakta. Engellilerimizin engelsiz kütüphane, engelsiz AVM, engelsiz üniversite gibi topluma açık tüm hizmetlerden yardıma ihtiyaç duymadan tek başına yararlanmasını, onlara her alanda engelsiz bir hayat sunmayı da hedeflemekteyiz" ifadelerini kullandı.



Beceri kazandırılan bireylerin İŞKUR ile ortaklaşa yürütülen kurs ve desteklerle korumalı işyeri uygulaması ile istihdama katılmalarını, kendi işinin patronu olmaları için 50 bin lira hibe desteği vererek iş sahibi olmalarını sağladıklarını hatırlatan Bakan Selçuk, "İnşallah yıl sonuna kadar tüm illerimizde bu merkezlerimizi engellilerimizin bağımsız yaşam becerisine kavuşmasına katkı sağlayacağız, ailelerimizin sorumluluklarını bir nebze de olsa paylaşacağız" dedi. - ANKARA

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