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Bakan Selçuk: "Sosyal güvenlikte hızlı ve etkin hizmet vermeye yönelik çalışmalarımıza devam...
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması TBMM - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 yılı bütçe ile ilgili sunum yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:41 Kaynak: AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması TBMM - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 yılı bütçe ile ilgili sunum yaptı. (7)
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