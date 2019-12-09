Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "Sosyal kalkınmayı herkesi kuşatacak ve her yere ulaşacak şekilde düşünmek zorundayız
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Sosyal kalkınmayı herkesi kuşatacak ve her yere ulaşacak şekilde düşünmek zorundayız - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Sosyal kalkınmayı herkesi kuşatacak ve her yere ulaşacak şekilde düşünmek zorundayız

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona gelişi Salondan görüntüler Kuran-ı Kerim tilavetinden detaylar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması İSTANBUL - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Rönesans Polat İstanbul Otel'de düzenlenen...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona gelişi

Salondan görüntüler

Kuran-ı Kerim tilavetinden detaylar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması

İSTANBUL - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Rönesans Polat İstanbul Otel'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'ne katıldı.

Bakan Selçuk: Sosyal kalkınmayı herkesi kuşatacak ve her yere ulaşacak şekilde düşünmek zorundayız

Recep Tayyip Erdoğan, Zehra Zümrüt Selçuk, Kuran-ı Kerim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:21 Kaynak: AA
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