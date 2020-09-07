Bakan Selçuk: "Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde 34 milyar kaynak aktardık" - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde 34 milyar kaynak aktardık"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, İşsizlik Ödeneği, Sosyal Destek Programı gibi başlıklar altında çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza yaklaşık 34 milyar TL'lik karşılıksız kaynak aktardık" dedi.

Bakan Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, İşsizlik Ödeneği, Sosyal Destek Programı gibi başlıklar altında çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza yaklaşık 34 milyar TL'lik karşılıksız kaynak aktardık" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, İşsizlik Ödeneği, Sosyal Destek Programı gibi başlıklar altında çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza yaklaşık 34 milyar TL'lik karşılıksız kaynak aktardık" ifadelerine yer verdi. Bakan Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde 34 milyar TL'lik karşılıksız aktarılan kaynağın şemasında paylaştı. Şemaya göre yapılan ödemeler şöyle:

"Sosyal Destek Programı FAZ 1: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 2 milyon 111 bin 254. Ödenen Miktar: 2 milyar 111 milyon 254 bin TL.

Sosyal Destek Programı FAZ 2: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 2 milyon 316 bin 10. Ödenen Miktar: 2 milyar 316 milyon 10 bin TL.

Sosyal Destek Programı FAZ 3: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 1 milyon 817 bin 555. Ödenen Miktar: 1 milyar 817 milyon 555 bin TL.

Biz Bize Yeteriz Türkiyem: Ödeme yapılan Hane: 1 milyon 824 bin 572. Ödenen Miktar: 1 milyar 824 milyon 572 milyon TL.

Kısa Çalışma Ödeneği: Ödeme yapılan Çalışan: 3 milyon 579 bin 95. Ödenen Miktarı: 18 milyar 576 milyon 354 bin 609 TL.

Nakdi Ücret Desteği: Ödeme yapılan Çalışan: 1 milyon 901 bin 212. Ödenen Miktar: 3 milyar 611 milyon 536 bin 114 TL.

İşsizlik Ödeneği: Ödeme yapılan Kişi: 811 bin 469. Ödenen Miktar: 3 milyar 566 milyon 751 bin 617 TL.

Toplam: 33 milyar 824 milyon 33 bin 340 TL." - ANKARA

Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 22:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Selçuk: 'Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde 34 milyar kaynak aktardık' - Son Dakika Ekonomi

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