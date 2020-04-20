Bakan Selçuk: Sosyal yardım programının 3'üncü faz başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak - Son Dakika

AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını açıkladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Pandemi Sosyal Destek Programı 3. Faz başvurularını e-devlet kapısı üzerinden almaya başladık. Başvuruları, https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu adresi üzerinden yapabilirsiniz " ifadelerine yer verdi.Öte yandan, Bakan Selçuk, sosyal yardım programına, T.C. kimlik numarasının son hanesi '0' olanların pazartesi, '2' olanların salı, '4' olanların çarşamba, '6' olanların perşembe ve '8' olanların cuma günü başvuru yapabileceğini ifade etti.