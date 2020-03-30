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Bakan Selçuk: "Sosyal yardımlarda çok büyük bir değişim gerçekleşti.
6 saat önce
Bakan Selçuk: "Sosyal yardımlarda çok büyük bir değişim gerçekleşti.
Bakan Selçuk: "Sosyal yardımlarda çok büyük bir değişim gerçekleşti. 4 programdan 43 programa ulaştık. 55 milyar sosyal yardım veriyoruz. Sahadaki kılcal damarlarımız SYDV'lerimiz. Bu vakıflara periyodik paylar gönderiyoruz. Bu ödenen paralar kanalıyla il ve ilçelerdeki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Periyodik payı aylık 180 milyon TL'ye çıkardık. Gerekirse yine arttırırız. Vakıflara ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sosyal destek olarak 2 milyon 100 bin haneye 1000'er lira ödeme yapılacak". - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:51 Kaynak: İHA
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