Bakan Selçuk: "Sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödenen miktarları arttırdık" - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödenen miktarları arttırdık"

10.01.2021 11:55
Bakan Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetinden (SED) engelli ve yaşlı yardımlarına, evde bakım hizmeti ödemelerinden korumalı işyerlerine kadar pek çok başlıkta yapılan destek miktarlarını arttırdıklarını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetinden (SED) engelli ve yaşlı yardımlarına, evde bakım hizmeti ödemelerinden korumalı işyerlerine kadar pek çok başlıkta yapılan destek miktarlarını arttırdıklarını söyledi.

Selçuk, bakanlık olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlattıkları sosyal destek programlarında ödenen miktarların 2021 yılı itibariyle artırıldığını ifade ederek, "Korona virüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde, ihtiyaç sahiplerine ödenen miktarlarda artışa gittik. Bakanlığımıza verilen görevin bir gereği olarak, hak temelli hizmet anlayışı ile toplumun dezavantajlı kesimlerini sosyal dışlanmadan koruyor ve mağduriyetlerini gideriyoruz. Sunduğumuz hizmet ve yardımların toplumun tüm kesimlerine yayılmasında, artan bütçe kaynaklarımızın rolü büyüktür" dedi.

"SED ödemelerinde her bir çocuk için bin 161 TL"

Bakan Selçuk, "2021 yılı itibarıyla SED tutarını arttırdık. Her bir çocuk için ödeme miktarı bin 161 TL'ye ulaştı. Bu kapsamda, Ocak ayında SED hizmetinden yararlanan 131 bin çocuğumuz için 149 milyon TL ödeme yaptık. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz" şeklinde konuştu.

"Korumalı iş yerlerinde destek 914 TL'ye yükseldi"

Selçuk, zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşların özel sektörde istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği 'Korumalı İşyeri' modeli ile iş yerleri için her bir engelli için ödenen aylık tutarının 2021 yılında 914 TL'ye yükseldiğini kaydetti.

"Evde bakım aylıkları bin 657 TL'ye yükseldi"

Selçuk, engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verdiklerini belirterek, "2020 yılında 536 bin vatandaşımıza toplamda 9,4 milyar TL ödeme yaptık" dedi. Bakan Selçuk, 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için evde bakım yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarının bin 657 TL olduğunu ifade etti.

Yaşlı ve engelli aylıklarında artış

Selçuk, yaşlı aylığı, engelli aylığı, engelli yakını aylığı ile kronik hastalık yardım miktarında 2021 yılında arttırdıklarını belirtti. Bakan Selçuk, "2021 yılı ilk altı aylık dönemi için yaşlı aylıklarında kişi başına ödenecek yardım miktarını 763 TL'ye, yüzde 40 ile 69 engelli vatandaşların aylığını 609 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşların aylığını 914 TL'ye, engelli yakını aylığını 609 TL'ye ve ihtiyaç sahibi tüberküloz ile SSPE hastalarına ödenen nakdi yardım miktarını ise bin 657 TL'ye çıkarttık" diye konuştu.

Selçuk, silikozis hastalığı olan vatandaşlara yapılan desteklerde de artış yapıldığını vurguladı. - ANKARA

Türk Lirası, Ziya Selçuk, Engelli, Selçuk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Selçuk: 'Sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödenen miktarları arttırdık' - Son Dakika


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