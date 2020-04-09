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Bakan Selçuk ; "Sosyal yardımlarda vakıflara ödenen Periyodik payları ilerleyen günlerde gerekirse...
6 saat önce
Bakan Selçuk ; "Sosyal yardımlarda vakıflara ödenen Periyodik payları ilerleyen günlerde gerekirse artıracağız."
Bakan Selçuk ; "Sosyal yardımlarda vakıflara ödenen Periyodik payları ilerleyen günlerde gerekirse artıracağız." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 11:36 Kaynak: İHA
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