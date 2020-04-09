Bakan Selçuk ; "Sosyal yardımlarda vakıflara ödenen Periyodik payları ilerleyen günlerde gerekirse... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Selçuk ; 'Sosyal yardımlarda vakıflara ödenen Periyodik payları ilerleyen günlerde gerekirse... - Son Dakika

Bakan Selçuk ; "Sosyal yardımlarda vakıflara ödenen Periyodik payları ilerleyen günlerde gerekirse...

6 saat önce

Bakan Selçuk ; "Sosyal yardımlarda vakıflara ödenen Periyodik payları ilerleyen günlerde gerekirse artıracağız."

Bakan Selçuk ;

Bakan Selçuk ; "Sosyal yardımlarda vakıflara ödenen Periyodik payları ilerleyen günlerde gerekirse artıracağız." - ANKARA

Ziya Selçuk, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 11:36 Kaynak: İHA

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