Bakan Selçuk: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılan kaynak yükseltildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bakan Selçuk: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılan kaynak yükseltildi - Son Dakika Dünya

Bakan Selçuk: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılan kaynak yükseltildi

6 saat önce

aktarılan kaynak arttırıldı

Bakan Selçuk: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılan kaynak yükseltildi, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) her ay düzenli olarak aktardığımız kaynak tutarını 135 milyon liradan 180 milyon liraya çıkardık." dedi.


Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılımının engellenmesi için huzurevlerinden engelli bakım ve rehabilitasyon kuruluşlarına, kadın konukevlerinden çocuk evlerine kadar tüm kuruluşlarda sıkı önlemleri hayata geçiren Bakanlık, ihtiyaç sahibi vatandaşları salgının ekonomik etkilerine karşı korumak için de yeni kararları uygulamaya alıyor.

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Zehra Zümrüt Selçuk, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:46 

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