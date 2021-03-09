Bakan Selçuk: Şubat ayı nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz - Son Dakika

Bakan Selçuk: Şubat ayı nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz
09.03.2021 10:59
Bakan Selçuk: Şubat ayı nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruzAİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün gerçekleştirileceğini duyurdu.
Bakan Selçuk: Şubat ayı nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün gerçekleştirileceğini duyurdu.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, nakdi ücret desteği süresinin, Cumhurbaşkanı kararıyla 17 Mart 2021 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldığını belirtti. Bakan Selçuk, şubat ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün gerçekleştirileceğini belirterek, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.
ANKARA,
Son Dakika Kabine değişikliği sorusuna kızan Tayland Başbakanı gazetecilerin üzerine dezenfektan sıktı İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü 4,5 ay sonra cansız bedeni bulunan Mervenur iple boğularak öldürülmüş Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Marcao yanıtı: Saçma bir lafa cevap vermeye kalkarsak iyice batarız İnternetten fırın satın aldı, gelen kargodan oyuncak çıktı Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü