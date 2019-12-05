Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "(Şule Çet davası) İstinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası...
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: '(Şule Çet davası) İstinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası... - Son Dakika

Bakan Selçuk: "(Şule Çet davası) İstinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası...

6 saat önce

Bakan Selçuk: "(Şule Çet davası) İstinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz edeceğiz.

Bakan Selçuk:

Bakan Selçuk: " (Şule Çet davası) İstinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz edeceğiz."

Ziya Selçuk, Şule Çet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:14 Kaynak: AA
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