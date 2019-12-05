Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "Şule Çet davasına ilişkin gerekçeli kararın bakanlığımıza mahkemece tebliğ...
Son Dakika Politika Bakan Selçuk: 'Şule Çet davasına ilişkin gerekçeli kararın bakanlığımıza mahkemece tebliğ... - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Şule Çet davasına ilişkin gerekçeli kararın bakanlığımıza mahkemece tebliğ...

6 saat önce

Bakan Selçuk: "Şule Çet davasına ilişkin gerekçeli kararın bakanlığımıza mahkemece tebliğ edilmesinden sonra istinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz edeceğiz.

Bakan Selçuk:

Bakan Selçuk: "Şule Çet davasına ilişkin gerekçeli kararın bakanlığımıza mahkemece tebliğ edilmesinden sonra istinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz edeceğiz." - ANKARA

Şule Çet, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:01 Kaynak: İHA
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