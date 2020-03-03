Bakan Selçuk: SUT'da 8 milyar lira iyileştirme sağladık - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yer alan tüm işlemlerin fiyatında 2008'den beri ilk kez yaptığımız kapsamlı artışla 8 milyar lira iyileştirme sağladık" dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni SUT ile birçok iyileştirme yapıldığını bildirdi. Türkiye'nin Genel Sağlık Sigortası kapsamında dünyanın en kapsamlı paketine sahip olduğuna dikkati çeken Bakan Selçuk, "SUT'da yaptığımız artış ile kaliteli ve sürdürülebilir bir sağlık sistemini destekliyoruz. Son bir yıl içinde SUT ile tedavi giderlerine 8 milyar, ilaçlara 3 milyar, 1663 tıbbi cihaz ve malzemeye 731 milyon lira olmak üzere toplamda 11 milyar 731 milyon lira iyileştirme yaparak, daha etkin ve verimli sağlık hizmeti sunulmasını hedefledik" dedi.