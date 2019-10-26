Bakan Selçuk'tan 81 ilin milli eğitim müdürleriyle toplantı (3)

SİVAS BİLİM VE SANAT MERKEZİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI

Bakan Selçuk, daha sonra Tuzlugöl Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılışına katıldı. Halk oyunları gösterilerinin ardından başlayan programa Bakan Selçuk'un yanı sıra Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, Mehmet Habip Soluk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Selçuk,"Biraz önce Yetenek ve Beceri Merkezi'nin açılışını yaptık. Sayın Valimiz 'Buralara ruh ve anlam vereceğiz' dedi ama bu ruh da verilmiş, anlam da giydirilmiş. Oradaki çocukların gözündeki pırıltıyı gördüğümde, heyecanını fark ettiğimde bunu rahatlıkla söyleyebileceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

Velilerin, bu tür merkezlerle, okullarla ve sınıflarla ilgili olarak gösterdikleri çabayı ve hizmeti desteklemelerini, çocuklarının geleceğiyle ilgili taşıdıkları heyecanı değerli bulduğunu ifade eden Selçuk şöyle konuştu:

"İnşallah hep beraber bu tür merkezlerimizin sayısını artıracağız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye'de BİLSEM'ler ile ilgili yeni bir atılımın içerisindeyiz. Şu ana kadar çok güzel hizmetler yürüten bu kurumlarımız bundan sonra da bu güzel hizmetleri yürütmeye devam edecekler. Çocuklarımızın okullarında da, yavaş yavaş her bir okulumuzda bu tür atölyelerin açılmasıyla ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor. Eminim ki bir kaç sene içerisinde Türkiye bütün okullarında bu tür atölyelerin yer aldığı merkezlerini, sınıflarını çoğaltacak, bütün okullarda donatacak. Çocuklarımız daha bütünsel olarak gelişme imkanı bulacak. İnşallah bu tür kurumlar çoğaldıkça Türkiye'nin geleceğine olan inancımız kat kat artacak. Umudumuzu asla yitirmemek kaydıyla çok daha güzel bir geleceği birlikte omuzlayacağız. Çocuklarımız için kurmaya çalıştığımız bu dünyadan biz de çok mutlu olacağız."

Bakan Selçuk daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki 4 Eylül Kültür Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları Programı'na katıldı.