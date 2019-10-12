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Bakan Selçuk'tan A Milli Takım'a tebrik

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası maçında Arnavutluk'u mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Selçuk'tan A Milli Takım'a tebrik, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası maçında Arnavutluk'u mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Selçuk, Twitter hesabından Milli Takım oyuncularının gol sonrası asker selamı verdiği fotoğrafını kullanarak yayımladığı kutlama mesajında, " #Euro2020Yolunda aldıkları galibiyetle hepimize moral veren, Mehmetçik'imize selam gönderen A Milli Futbol Takımımızı kutluyorum." ifadesini kullandı.

Arnavutluk, Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:28 Kaynak: AA
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