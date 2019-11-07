Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk'tan Aksaray'da otizmli çocukların "yuhalanmasına" tepki
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk'tan Aksaray'da otizmli çocukların 'yuhalanmasına' tepki

Bakan Selçuk'tan Aksaray'da otizmli çocukların "yuhalanmasına" tepki

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanmasına ilişkin, "Çocuklarımızın maruz kaldığı ayrımcılık kabul edilemez.

Bakan Selçuk'tan Aksaray'da otizmli çocukların

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanmasına ilişkin, "Çocuklarımızın maruz kaldığı ayrımcılık kabul edilemez. İl müdürlüğümüz ve uzmanlarımız psiko-sosyal destek, rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek için ailelerimiz ve çocuklarımızla görüşüyor." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Aksaray'da bir okulda yaşanan hadisenin herkesi derinden üzdüğünü belirten Bakan Selçuk, mesajında şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın maruz kaldığı ayrımcılık kabul edilemez. İl müdürlüğümüz ve uzmanlarımız psiko-sosyal destek, rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek için ailelerimiz ve çocuklarımızla görüşüyor."

Zehra Zümrüt Selçuk, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:34 Kaynak: AA
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