Bakan Selçuk'tan Aksaray'da otizmli çocukların

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanmasına ilişkin, "Çocuklarımızın maruz kaldığı ayrımcılık kabul edilemez. İl müdürlüğümüz ve uzmanlarımız psiko-sosyal destek, rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek için ailelerimiz ve çocuklarımızla görüşüyor." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Aksaray'da bir okulda yaşanan hadisenin herkesi derinden üzdüğünü belirten Bakan Selçuk, mesajında şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın maruz kaldığı ayrımcılık kabul edilemez. İl müdürlüğümüz ve uzmanlarımız psiko-sosyal destek, rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek için ailelerimiz ve çocuklarımızla görüşüyor."